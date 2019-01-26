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    Да Силва может продолжить карьеру в ЦСКА или «Шахтере»

    Форвард «Гремио» Рондинелли Да Силва привлек внимание скаутов ЦСКА и донецкого «Шахтера».

    19-летний футболист еще не дебютировал в составе основной команды «трехцветных», но по мнению бразильских СМИ, способен уже зимой переехать в европейский чемпионат.

    Утверждается, что клуб из Донецка на текущий момент является фаворитом и уже предложил за Да Силву 3,5 миллиона евро. Детали других предложений неизвестны.

    • Да Силва привлек внимание своей игрой после юношеского Кубка Сан-Паулу, в котором забил пять мячей в шести играх.
    • «Гремио» владеет лишь 70 процентами прав на форварда.
    • Последний бразилец, подписанный в ЦСКА, – это арендованный с правом выкупа летом прошлого года Родриго Бекао.

    Источник: Globoesporte

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    26.01.2019 06:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 12:32

      В основном все бразильцы у нас едут в Шахтер.

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2019, 09:37

      Если он талант то его уже ведёт какой нибудь гранд

      2
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > серега кашин 8 февраля 2019, 14:14

      Вести и купить не одно и тоже, да и Бразилия не Рязань, там талант каждый 3й, каждый второй может играть в любом клубе восточной европы и быть на уровне, и лишь 1 из миллиона по настоящему классный игрок, но это всёравно много их ведь 160 миллионов человек/ 1 миллион примерно 160 класных игроков!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 09:32

      " Шахтёр" удачно специализируется на бразильском футбольном рынке и его финансовые возможности предпочтительней, чем у ЦСКА. Но посмотрим где окажется этот парнишка.

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