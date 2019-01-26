Да Силва может продолжить карьеру в ЦСКА или «Шахтере»

В основном все бразильцы у нас едут в Шахтер.
Форвард «Гремио» Рондинелли Да Силва привлек внимание скаутов ЦСКА и донецкого «Шахтера».
19-летний футболист еще не дебютировал в составе основной команды «трехцветных», но по мнению бразильских СМИ, способен уже зимой переехать в европейский чемпионат.
Утверждается, что клуб из Донецка на текущий момент является фаворитом и уже предложил за Да Силву 3,5 миллиона евро. Детали других предложений неизвестны.
- Да Силва привлек внимание своей игрой после юношеского Кубка Сан-Паулу, в котором забил пять мячей в шести играх.
- «Гремио» владеет лишь 70 процентами прав на форварда.
- Последний бразилец, подписанный в ЦСКА, – это арендованный с правом выкупа летом прошлого года Родриго Бекао.