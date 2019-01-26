Да Силва может продолжить карьеру в ЦСКА или «Шахтере»

Форвард «Гремио» Рондинелли Да Силва привлек внимание скаутов ЦСКА и донецкого «Шахтера».

19-летний футболист еще не дебютировал в составе основной команды «трехцветных», но по мнению бразильских СМИ, способен уже зимой переехать в европейский чемпионат.

Утверждается, что клуб из Донецка на текущий момент является фаворитом и уже предложил за Да Силву 3,5 миллиона евро. Детали других предложений неизвестны.