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    Семин – о голе Баринова: «Это шедевр»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Ростовом» (4:3 по пенальти) в матче Кубка «Матч Премьер».

    О матче

    Мы забили хороший гол после великолепной комбинации, это шедевр. Второй тайм в плане целостности был похуже первого. Команда была уставшей, но это сборы, совершенно нормальная ситуация. «Ростов» играет хорошо в обороне и в контратаках.

    О Фарфане

    Он может играть лучше, как и Рыбусь.

    О матче со «Спартаком»

    Ничего необычного в подготовке не будет, работаем в обычной программе.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.01.2019 00:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 11:56

      Такие удары надо отрабатывать на тренировках. Для вратарей они очень неудобны.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > zigbert 26 января 2019, 15:37

      мой друг, он одним голом, затмил все великие голы Заболотного)и Смолова))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 26 января 2019, 11:17

      Матч получился хорошим для зрителей и полезным для обеих команд,особенно радует,что наконец-то стали больше ставить молодежь,которая старается проявить себя и в то же время приобретать опыт и уверенность,благодаря чему, к примеру,вот уже во втором матче
      получаются красивые голы у подопечных Палыча!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 09:14

      Очень удачно попал Баринов и забил красивейший гол. При Палыче раскрылся, послушав его совета, не ушёл в аренду и прогрессирует. Обещает вырасти в хорошего опорника.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 26 января 2019, 07:13

      Красава! Почему он до сих пор не в сборной?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > BarStep 26 января 2019, 11:34

      теперь че каждого игрока в сборную привлекать после удачного красивого гола?))они должны заслужить,как Заболотный!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +253

      Марк Аврелий! 26 января 2019, 04:33

      В стиле Ибрагимовича!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 26 января 2019, 01:13

      Хорош!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 января 2019, 01:06

      Да, гол красивый!

      4
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