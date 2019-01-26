Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Ростовом» (4:3 по пенальти) в матче Кубка «Матч Премьер».

О матче

Мы забили хороший гол после великолепной комбинации, это шедевр. Второй тайм в плане целостности был похуже первого. Команда была уставшей, но это сборы, совершенно нормальная ситуация. «Ростов» играет хорошо в обороне и в контратаках.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 25 января 2019 г.

О Фарфане

Он может играть лучше, как и Рыбусь.

О матче со «Спартаком»

Ничего необычного в подготовке не будет, работаем в обычной программе.