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    Семак: «Как только Паредес решит свои вопросы, клуб обо всем объявит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с возможным переходом полузащитника Леандро Паредеса в «ПСЖ».

    – Паредес уехал – это большая потеря. Можно ли назвать это трагедией?

    – По Паредесу все вопросы к клубу. Как только он решит свои вопросы, клуб обо всем объявит. Мы знаем, что это качественный игрок, один из самых сильных игроков в нашей команде.

    – Он уехал или в команде?

    – Он в команде, но не готовился к этому матчу.

    • По неофициальной информации, клубы уже согласовали переход Паредеса.
    • Сумма трансфера составит 47 миллионов.

    «Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.01.2019 21:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 января 2019, 19:25

      Еще Краневиттера загони лямов за 20, Серега!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 января 2019, 23:30

      В понедельник клубы определятся, кому из них платить "Бока Хуниорс" за Паредеса по правилам механизма солидарности ФИФА процентное отчисление от суммы трансфера, где-то порядка 1,5 миллиона евро. И потом объявят о закрытии сделки, а "Зенит" будет близок к подписанию левого защитника, возможно Акунью.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 21:51

      Семак сам не знает ничего про своих игроков)))

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 25 января 2019, 21:51

      Нет, Сергей Богданович. Не один из самых, а самый. Когда Дзюба не в форме и навешивать на него бесполезно, а Кузяеву не с кем обыгрываться из-за отсутствия Ерохина и Нобоа, только Паредес может сделать игру в атаке осмысленной. И если он уедет, о золоте вам, уважаемый, надо будет забыть. Потому что никакого усиления, как вы уже поняли, не будет.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Вомбат 25 января 2019, 21:51

      Ну и слава Богу

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Вомбат 25 января 2019, 22:36

      К большому сожалению будет фантастикой если Зенит с такой игрой выиграет золото ..в зону лиги Чемпионов бы попасть..

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