Семак: «Как только Паредес решит свои вопросы, клуб обо всем объявит»

Еще Краневиттера загони лямов за 20, Серега!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с возможным переходом полузащитника Леандро Паредеса в «ПСЖ».
– Паредес уехал – это большая потеря. Можно ли назвать это трагедией?
– По Паредесу все вопросы к клубу. Как только он решит свои вопросы, клуб обо всем объявит. Мы знаем, что это качественный игрок, один из самых сильных игроков в нашей команде.
– Он уехал или в команде?
– Он в команде, но не готовился к этому матчу.
- По неофициальной информации, клубы уже согласовали переход Паредеса.
- Сумма трансфера составит 47 миллионов.
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