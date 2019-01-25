Семак: «Как только Паредес решит свои вопросы, клуб обо всем объявит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с возможным переходом полузащитника Леандро Паредеса в «ПСЖ».

– Паредес уехал – это большая потеря. Можно ли назвать это трагедией?

– По Паредесу все вопросы к клубу. Как только он решит свои вопросы, клуб обо всем объявит. Мы знаем, что это качественный игрок, один из самых сильных игроков в нашей команде.

– Он уехал или в команде?

– Он в команде, но не готовился к этому матчу.

По неофициальной информации, клубы уже согласовали переход Паредеса.

Сумма трансфера составит 47 миллионов.

«Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6