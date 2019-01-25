Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нобоа через месяц может завершить курс лечения. Он пропустил полгода из-за травмы

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о сроках восстановления после травмы крестообразных связок.

    «Сколько еще буду лечиться? Думаю, еще три-четыре недели. Я хочу играть, но не тороплю события и занимаюсь спокойно упражнениями, которые рекомендовал доктор», – сказал Нобоа.

    • Игрок получил травму в августе 2018 года в матче с «Уралом» (4:1).
    • В сезоне-2018/19 он сыграл в пяти матчах и забил один гол.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2019 19:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 26 января 2019, 12:20

      На прежний уровень после такой травмы можно вернуться в возрасте до 30-32. В возрасте Нобоа это невозможно. Как ни старайся. Даже Данни не смог.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 25 января 2019, 20:01

      Как тебя не хватает..!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11