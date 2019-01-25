Нобоа через месяц может завершить курс лечения. Он пропустил полгода из-за травмы

На прежний уровень после такой травмы можно вернуться в возрасте до 30-32. В возрасте Нобоа это невозможно. Как ни старайся. Даже Данни не смог.
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о сроках восстановления после травмы крестообразных связок.
«Сколько еще буду лечиться? Думаю, еще три-четыре недели. Я хочу играть, но не тороплю события и занимаюсь спокойно упражнениями, которые рекомендовал доктор», – сказал Нобоа.
- Игрок получил травму в августе 2018 года в матче с «Уралом» (4:1).
- В сезоне-2018/19 он сыграл в пяти матчах и забил один гол.