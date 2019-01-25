Нобоа через месяц может завершить курс лечения. Он пропустил полгода из-за травмы

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о сроках восстановления после травмы крестообразных связок.

«Сколько еще буду лечиться? Думаю, еще три-четыре недели. Я хочу играть, но не тороплю события и занимаюсь спокойно упражнениями, которые рекомендовал доктор», – сказал Нобоа.