Кобелев – о проблемах «Динамо», Дзюбе, молодежи «Спартака», Головине

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью порталу «Спорт День за Днем» рассказал о проблемах московского клуба, «Зените» и Артеме Дзюбе, молодых футболистах «Спартака», полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Бомбардир» выделил главное:

О проблемах «Динамо»

– На самом деле проблемы «Динамо» гораздо серьезнее, чем вылет или невылет из РПЛ. Сегодняшнее положение команды доказывает, что у клуба нет четкой цели, понимания, как и куда двигаться. Есть только постоянное шараханье из стороны в сторону. На мой взгляд, у любого клуба должен быть свой путь развития минимум на ближайшие пять лет, чтобы имелось четкое понимание, на чем будет строиться команда, на каких футболистах, условиях и так далее. Но когда каждый год цели и задачи меняются, нет стабильности и во всем остальном. А это ни к чему хорошему не приводит.

Все то, что сейчас происходит с «Динамо», – это отголоски той непонятной ситуации, когда покупаются футболисты в возрасте под тридцать или за тридцать лет, оставившие свои лучшие годы в других командах. И вряд ли эти игроки могут нас чем-то удивить. То есть это такая своеобразная детская игра «пятнашки». О каком результате можно говорить, если «Динамо» пополняют игроки, не востребованные в других клубах?

– Так ведь этих игроков еще и элементарно не хватает. Вы наверняка слышали, что фанаты бело-голубых по ходу первой части сезона регулярно обращались к спортивному директору клуба Роману Широкову с вопросом «где пополнение?»

– А как может хватать игроков, если вспомнить, сколько футболистов покинуло команду? Работая в «Динамо», я постоянно думал о завтрашнем дне, хотел создать коллектив, который базировался бы на своих молодых воспитанниках и которые в будущем составили бы костяк команды. Да, такой подход подразумевает на некоторое время снижение результатов, но затем эта команда с хорошим российским костяком способна решать большие задачи. Сейчас же мы видим, что всех молодых и талантливых игроков «Динамо» продало – Романа Зобнина, Александра Ташаева, Дмитрия Живоглядова. Все эти ребята, которые начинали играть при мне, теперь выступают за другие команды. И возникает вопрос: на какой основе сейчас строить «Динамо» даже хотя бы с прицелом на ближайшие три года? Почти всем игрокам около тридцати лет. А значит, совершенно непонятно, в каком направлении будет двигаться клуб.

– Получается, нынешнему тренеру бело-голубых Дмитрию Хохлову не позавидуешь. Он выигрывал молодежные первенства России именно с талантливыми воспитанниками динамовского клуба, а теперь ему приходится работать совсем с другим контингентом, да еще и в условиях кадрового дефицита.

– Я никогда не оцениваю работу тренерского штаба, потому что сам являюсь тренером. Считаю, такие оценки неэтичны. Но со стороны вижу, что недобор игроков и их качество не позволяют «Динамо» находиться выше в турнирной таблице РПЛ. Если в обороне команда играет добротно, в первую очередь, за счет количества защитников, то в атаке очевидны проблемы. «Динамо» мало забивает и по этому показателю находится в числе худших команд лиги.

– То есть можно сказать, что к схеме с тремя центральными защитниками Хохлов перешел не от хорошей жизни или желания поэкспериментировать, а просто потому, что у него на этой позиции есть приличные исполнители, а на других их не хватает?

– Здесь два момента: во-первых, да, не от хорошей жизни, поскольку в какой-то момент у ведущих защитников были травмы, а во-вторых, просто с целью обезопасить свои ворота, хотя бы количеством наладить взаимосвязи и действия в обороне. Но вообще на этот вопрос никто, кроме самого Хохлова, не ответит.

– У многих динамовских болельщиков фигура нового спортивного директора клуба Романа Широкова вызывает вопросы. Сможет ли, на ваш взгляд, один из самых ярких российских футболистов проявить себя и в роли менеджера?

– Не хотел бы сейчас говорить о конкретных персонах, потому что у меня нет информации, как вообще строится работа в клубе. Но мы видели, что сначала у «Динамо» был один директор, затем, если не ошибаюсь, на эту должность пришел человек из хоккея. Люди меняются чуть ли не каждый год, поэтому сложно сказать, кто какие решения принимал и кто что делал. Если вернуться к стратегии клуба, давайте возьмем последние трансферы. Артуру Юсупову – под тридцать, Жоаозиньо – и того больше, Евгений Марков тоже далеко не юноша. Если брать футболистов, которые не подходят первым шести-семи клубам нашего чемпионата, о каком развитии можно вести речь?

– Но при всем этом перед «Динамо» ставится цель бороться за попадание в Лигу Европы.

– Поставить можно любую цель. Вопрос: как ее достичь? Лига Европы – это затратный турнир, в котором клуб вряд ли может выиграть как материально, так и в моральном плане. На мой взгляд, в Лиге Европы клубы больше расходуют денег, чем зарабатывают. И еще один момент – большие нервные и физические затраты футболистов. Для участия в Лиге Европы необходимо иметь обойму хотя бы из двадцати игроков, потому что, когда матчи идут по два раза в неделю, физическое состояние футболистов и команды в целом неизбежно ухудшается. Ухудшается, соответственно, и результат.

Помню, когда мы с «Динамо» вышли в квалификацию Лиги чемпионов в 2009 году, не смогли сделать ни одного трансфера. После первого круга чемпионата шли на третьем месте, а едва начали играть отборочные раунды в Лиге чемпионов, и в Европу не вышли, и лидирующие позиции в российском первенстве потеряли, закончив чемпионат, если не ошибаюсь, на шестом месте. Поэтому, на мой взгляд, Лига Европы ничего клубу не дает. Лига чемпионов – совсем другое дело. Это турнир, в котором все хотят играть. И для такой команды, как «Динамо», попадание в Лигу чемпионов должно быть приоритетной целью. Но тогда и состав нужно подбирать такой, который был бы на уровне пяти-шести сильнейших клубов страны.

О Кубке «Матч Премьер», «Зените», Дзюбе, Ракицком

– Элита РПЛ сейчас разыгрывает в Катаре Кубок «Матч Премьер». Понятно, что по предсезонному турниру, тем более, по его первому туру, не имеет смысла делать какие-то серьезные выводы. Но все-таки какие впечатления остались после просмотра матчей «Зенита» с «Локомотивом» и «Спартака» с «Ростовом»?

– Действительно, я бы не решился судить о готовности команд по этим двум матчам. «Зенит» вообще, насколько я знаю, менее двух недель назад вышел из отпуска, «Локомотив» – тоже. «Спартак» с «Ростовом», может быть, возобновили тренировки после паузы чуть пораньше, но все равно все эти игры не должны носить характер матчей, в которых непременно нужно добиться победы. Это чисто тренировочные встречи, в которых мы видим большое количество замен: кто-то из футболистов проводит на поле 45 минут, кто-то – 60, кому-то тренеры дают еще меньше игрового времени.

Этот турнир – всего лишь подготовка к весенней части чемпионата. И он очень эффективен и значим для тех команд, которые будут играть официальные матчи уже в феврале, будь то Кубок России или Лига Европы. В этом плане турнир в Катаре становится хорошим подспорьем. Но мне кажется, что его можно было бы проводить немного позже, в районе 5-10 февраля. Тогда эти матчи были бы куда более информативными и смотрелись бы с большим интересом. А сейчас на примере того же «Зенита» видно, что команда пока просто не готова. Понятно, что ситуация еще больше запутывается из-за неясности с трансферами: кто уйдет из команды, кто придет.

– Артем Дзюба, который вроде бы может уйти в английский «Эвертон». Как думаете, капитан российской сборной сможет весной вернуться к своему прошлогоднему «куражному» футболу, показанному на чемпионате мира, или питерскому клубу самое время продать нападающего?

– Думаю, что Артем никуда не уедет. Мне кажется, что после зимних каникул он сможет выйти на свой оптимальный уровень. Все будет зависеть от его физического состояния.

– Проблему левого защитника после возвращения в Италию Доменико Кришито «Зенит» пока не решил. А главный тренер команды Сергей Семак даже признается, что просил руководство клуба купить игрока на эту позицию, прежде чем расставаться с Евгением Черновым. Каким вам видится выход из сложившейся ситуации? «Зенит» купит украинца Ярослава Ракицкого, аргентинца Акунью из португальского «Спортинга», будет надеяться на пятую молодость Юрия Жиркова или на прогресс Эльмира Набиуллина?

– Наверняка руководство клуба оценивает ситуацию лучше нас с вами и понимает, что Жирков – футболист возрастной, и замена ему на левом фланге обороны необходима. Честно говоря, не особо представляю себе, кто такой Акунья, но не сомневаюсь, что спортивный департамент питерского клуба просматривал множество кандидатов на эту позицию. Хотя нужно учитывать, что одно дело – играть в Португалии, и совсем другое – в России. Как футболист сможет адаптироваться в нашей стране, какой у него характер? Яркий пример – те аргентинцы, которые уже есть в «Зените»: ни один из них пока не вышел на тот уровень, которого от них ждут. А что касается Ракицкого, он, по-моему, уже тоже близок к тридцатилетнему возрасту, я давно за ним смотрел, когда еще можно было свободно покупать украинских футболистов. Сейчас, думаю, «Зениту» он помочь сможет, но лишь на достаточно короткий срок. И нужно быть готовым к тому, что в игре Ракицкого случаются большие провалы.

О «Спартаке» и его молодых футболистах

– Что скажете о трансферной политике красно-белых, расставшихся с большой группой игроков, в том числе Александром Самедовым, Ивелином Поповым, а взамен пригласивших пока лишь левого защитника Айртона и вернувших из «Ростова» Аяза Гулиева?

– Мы же видели, что тот же Самедов далеко не всегда выходил в стартовом составе. Попов – та же история. Наверное, держать на лавке возрастных футболистов с отнюдь не копеечными зарплатами – не самое лучшее решение. Видимо, новый главный тренер обозначил ту группу людей, на которых он будет делать ставку во второй части чемпионата, а руководство клуба нашло оптимальный выход из ситуации, предоставив игрокам возможность продолжить карьеру в других клубах. На мой взгляд, здесь менеджмент «Спартака» ошибок не допустил.

– «Спартак», который еще при Массимо Каррере начал активно использовать в основном составе молодежь, подписал еще двух юных воспитанников «Чертаново» – полузащитников Умярова и Глушенкова.

– Об их способностях пока рано говорить. Один тайм или даже меньше в единственном товарищеском матче – не показатель. Вообще про молодежь «Спартака» уже ходят анекдоты: каждый год нам рассказывают, что вот-вот в основу вольются пять-шесть Месси, еще по столько же Беккенбауэров и Платини, а в итоге все эти ребята отправляются в аренду и заканчивают в каких-то второразрядных клубах. Так что пока я бы не стал выдавать молодым спартаковцам авансов.

– В этом плане тот же Гулиев может стать первой ласточкой, которая поможет красно-белым сломать неприятную традицию разбазаривания собственных воспитанников?

– Я-то двумя руками за то, чтобы молодые играли! Но не следует создавать ажиотаж вокруг футболиста, который хорошо провел один матч. Это запросто может вскружить ему голову. Давайте подождем и посмотрим: вот если отыграет Гулиев хотя бы полсезона на хорошем уровне, тогда о нем можно будет говорить, как о сложившемся футболисте. Будет понятно, что он умеет делать хорошо, а что – не очень здорово, как он способен держать интенсивность на протяжении всего матча и сохранять стабильность в нескольких играх подряд.

Об Александре Головине

– Переход Головина в «Монако», который сейчас откровенно «сыплется» во французском чемпионате, – это ошибка?

– Футбол – такая интересная штука. Когда Александр уходил в «Монако», все твердили: «Правильно! Правильно!» Казалось, совпало все: и денежный вопрос, и статус «Монако» как солидного клуба из топ-чемпионата, и умение тогдашнего наставника монегасков Леонардо Жардима работать с молодежью. И этот переход должен стать для Головина трамплином в дальнейшей карьере.

Но бывают такие сезоны, когда у любого клуба дела могут пойти совсем не так, как хотелось. Но я надеюсь, что «Монако» все же останется в высшем дивизионе Лиги 1, а Головин получит неоценимый опыт. В любом случае Александру нужно оставаться за границей и доказывать, что он является хорошим футболистом. И даже в нынешней непростой ситуации нужно стараться проявить свои лучшие качества.

Если в конце сезона российского полузащитника признают одним из лучших игроков «Монако», то это станет для Головина большим плюсом как с точки зрения психологии, так и в плане дальнейшего развития карьеры.