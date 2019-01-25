Отаменди в январе может сменить «Манчестер Сити» на «Барселону»

Бред - он игрок основной обоймы Сити, пускай и последнее время Ляпорт и Стоунз явно предпочтительнее его. Сити не отпустит такого игрока, ещё и посреди сезона, а сам Отаменди не захочет быть игроком ротации в Барсе, т.к. есть Ленгле, и травма Умтити не вечная же.
«Барселона» пытается приобрести центрального защитника «Манчестер Сити» Николаса Отаменди в зимнее трансферное окно, сообщает The Sun.
Ранее главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что аргентинец недоволен количеством игрового времени, и не исключил, что 30-летний футболист может покинуть команду.
- Отаменди перешел в английский клуб из «Валенсии» летом 2015 года.
- В текущем сезоне он принял участие в 18-ти матчах за «Манчестер Сити», записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.
- Контракт защитника рассчитан до лета 2022 года, а стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.