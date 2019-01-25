Отаменди в январе может сменить «Манчестер Сити» на «Барселону»

«Барселона» пытается приобрести центрального защитника «Манчестер Сити» Николаса Отаменди в зимнее трансферное окно, сообщает The Sun.

Ранее главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что аргентинец недоволен количеством игрового времени, и не исключил, что 30-летний футболист может покинуть команду.