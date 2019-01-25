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    Отаменди в январе может сменить «Манчестер Сити» на «Барселону»

    «Барселона» пытается приобрести центрального защитника «Манчестер Сити» Николаса Отаменди в зимнее трансферное окно, сообщает The Sun.

    Ранее главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что аргентинец недоволен количеством игрового времени, и не исключил, что 30-летний футболист может покинуть команду.

    • Отаменди перешел в английский клуб из «Валенсии» летом 2015 года.
    • В текущем сезоне он принял участие в 18-ти матчах за «Манчестер Сити», записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.
    • Контракт защитника рассчитан до лета 2022 года, а стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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    25.01.2019 12:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 января 2019, 16:34

      Бред - он игрок основной обоймы Сити, пускай и последнее время Ляпорт и Стоунз явно предпочтительнее его. Сити не отпустит такого игрока, ещё и посреди сезона, а сам Отаменди не захочет быть игроком ротации в Барсе, т.к. есть Ленгле, и травма Умтити не вечная же.

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      Рейтинг: +12344

      DeStar > Cules2013 25 января 2019, 17:35

      блин, умтити уже сколько на травме то уже?

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 25 января 2019, 18:21

      Есть ещё Мурильо и Вермален. Куда Отаменди-то? Главное, что Пеп его не отпустит 200%. О Барсе можно даже не рассуждать.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 января 2019, 14:05

      The sun don balon им верить как Вове путину

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