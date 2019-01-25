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    Семин: «Уверен, весной увидим прежнего Смолова»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о состоянии форварда Федора Смолова. Железнодорожники проводят сбор в Катаре.

    – Федор набирает кондиции. Он приехал в хорошем состоянии, здесь не пропустил ни одной тренировки. Я им максимально доволен. С «Зенитом» провел очень хороший тайм. Не сказал бы, что он часто ошибался – в самом начале брак у всех бывает. Много единоборств на первых минутах, отсюда брак.

    – Весной мы увидим прежнего Смолова?

    – Конечно, я в этом уверен. Он очень мотивирован. А это – самое главное. Когда есть мотивация, все остальное придет. Потому что мастерство у Федора есть, это игрок высочайшей квалификации, и работает он хорошо. Думаю, к началу второй части чемпионата выйдет на свой уровень.

    • В текущем сезоне РПЛ Смолов провел десять игр, забил три гола.
    • Нападающий стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата.
    • В РПЛ «Локомотив» идет пятым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2019 08:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 14:16

      Не могут наши звезды играть стабильно. Как только о них начинают петь дифирамбы ,снижают к себе требовательность.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 25 января 2019, 12:35

      Тренера заболотного тоже так троллят

      1
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      Рейтинг: +1311

      Taps 25 января 2019, 10:24

      Смолов уже не заиграет ... Сдулся.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 25 января 2019, 09:45

      Пусть старается, все от него зависит, еще не все потеряно. Может что-то надо изменить в игре. В принципе, игрок неплохой, масть не пошла, возомнил о себе много.

      3
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