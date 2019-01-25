Семин: «Уверен, весной увидим прежнего Смолова»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о состоянии форварда Федора Смолова. Железнодорожники проводят сбор в Катаре.

– Федор набирает кондиции. Он приехал в хорошем состоянии, здесь не пропустил ни одной тренировки. Я им максимально доволен. С «Зенитом» провел очень хороший тайм. Не сказал бы, что он часто ошибался – в самом начале брак у всех бывает. Много единоборств на первых минутах, отсюда брак.

– Весной мы увидим прежнего Смолова?

– Конечно, я в этом уверен. Он очень мотивирован. А это – самое главное. Когда есть мотивация, все остальное придет. Потому что мастерство у Федора есть, это игрок высочайшей квалификации, и работает он хорошо. Думаю, к началу второй части чемпионата выйдет на свой уровень.