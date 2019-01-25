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    Журналист Егоров: «В общей сложности Ракицкий может обойтись «Зениту» в 22-23 миллиона»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров на основании имеющейся у него информации посчитал, во сколько в общей сложности может обойтись «Зениту» защитник Ярослав Ракицкий. Игрок близок к трансферу из «Шахтера».

    «Мы получаем 12 миллионов евро за трансфер (включая бонусы). Если длительный контракт – имею в виду четыре года – с зарплатой 2,5 миллиона в год, то получаем 10. В итоге трансфер получается 22-23 миллиона евро. Это большие деньги за Ракицкого», – считает Егоров.

    • В текущей кампании футболист сыграл за «Шахтер» 16 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
    • Ракицкий – воспитанник «Шахтера».
    • Игроку 29 лет.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2019 07:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 25 января 2019, 17:47

      Очередное странное "усиление". Посмотрим. Маркизио не впечатляет совсем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 14:11

      Если будет играть надежно ,все окупиться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 12:46

      Да Зеньки поккую сколько платить.Деньги то ******

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1311

      Taps 25 января 2019, 10:22

      Опять "стариков" набираем ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 января 2019, 09:10

      Контракт скорей всего будет подписан на 2,5г. То, что Ярик выиграл в материальном плане бесспорно, посмотрим на сколько " Зенит" удачно в спортивном...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 25 января 2019, 08:54

      У него гражданство Донбасс или Украина, он легионер?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      platinum93 > Дядя Серёжа 25 января 2019, 09:14

      Легионер конечно, раз за сборную Украины выступает, ну после перехода в Россию, скорее уже выступал

      3
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 25 января 2019, 08:49

      Он же еще с собой сало привезет, так что норм.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      platinum93 25 января 2019, 08:25

      ну с учетом зарплаты, можно так каждого защитника посчитать и сумма, еще круглее выйдет, а так хороший защитник, опытный, за относительно небольшие для Питера деньги

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