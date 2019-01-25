Журналист Егоров: «В общей сложности Ракицкий может обойтись «Зениту» в 22-23 миллиона»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров на основании имеющейся у него информации посчитал, во сколько в общей сложности может обойтись «Зениту» защитник Ярослав Ракицкий. Игрок близок к трансферу из «Шахтера».

«Мы получаем 12 миллионов евро за трансфер (включая бонусы). Если длительный контракт – имею в виду четыре года – с зарплатой 2,5 миллиона в год, то получаем 10. В итоге трансфер получается 22-23 миллиона евро. Это большие деньги за Ракицкого», – считает Егоров.