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    «Шахтер» опубликовал видео всех голов Ракицкого. Защитник близок к трансферу в «Зенит»

    «Шахтер» на своем видеоканале опубликовал подборку всех голов защитника Ярослава Ракицкого за команду. Материал можно увидеть ниже.

    Ранее сообщалось, что футболист уже покинул расположение украинского клуба и вскоре перейдет в «Зенит» за сумму около 10 миллионов евро.

    • Петербургский клуб подпишет с Ракицким контракт сроком на 2,5 года с зарплатой 2,5 миллиона за сезон.
    • В текущей кампании футболист сыграл за «Шахтер» 16 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
    • Ракицкий – воспитанник «Шахтера».

    Источник: YouTube-канал «Шахтера»

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    25.01.2019 07:20
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 14:03

      Так себе ,не совсем старый. Очень опытный игрок.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +151

      platinum93 25 января 2019, 08:31

      удар то не плохой у него)

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