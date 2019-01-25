«Шахтер» опубликовал видео всех голов Ракицкого. Защитник близок к трансферу в «Зенит»

Так себе ,не совсем старый. Очень опытный игрок.
«Шахтер» на своем видеоканале опубликовал подборку всех голов защитника Ярослава Ракицкого за команду. Материал можно увидеть ниже.
Ранее сообщалось, что футболист уже покинул расположение украинского клуба и вскоре перейдет в «Зенит» за сумму около 10 миллионов евро.
- Петербургский клуб подпишет с Ракицким контракт сроком на 2,5 года с зарплатой 2,5 миллиона за сезон.
- В текущей кампании футболист сыграл за «Шахтер» 16 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
- Ракицкий – воспитанник «Шахтера».