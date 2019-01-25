«Шахтер» опубликовал видео всех голов Ракицкого. Защитник близок к трансферу в «Зенит»

«Шахтер» на своем видеоканале опубликовал подборку всех голов защитника Ярослава Ракицкого за команду. Материал можно увидеть ниже.

Ранее сообщалось, что футболист уже покинул расположение украинского клуба и вскоре перейдет в «Зенит» за сумму около 10 миллионов евро.