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    Иванович – о приоритете победы в РПЛ над Лигой Европы, матче со «Спартаком», Семине

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович дал интервью пресс-службе команды. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О победе в РПЛ

    — По ходу осенней части сезона после неудачных матчей «Зенита» вы не раз говорили — проблема в головах.

    — Начали мы очень хорошо, а причины неудачной концовки года знаем сами. Тем не менее у «Зенита» на очко больше, чем у «Краснодара». Надо просто максимально мотивировать себя на весну, то есть считать каждую игру чемпионата финалом. Понятно, что соперники серьезные, но если будем играть на своем уровне, то доберемся до золота. А если как последние три-четыре игры в 2018-м, у нас будут большие проблемы.

    О приоритете РПЛ над Лигой Европы

    — Чем дальше «Зенит» будет двигаться в Лиге Европы, тем сложнее окажется бороться за золото в чемпионате?

    — Так можно сказать. Но я думаю, что в первую очередь у нас в голове должна быть цель — выиграть чемпионат России. Надо готовиться к этому, но, конечно, не бросая Лигу Европы. Там тоже будем пытаться идти шаг за шагом.

    И я очень надеюсь, что после первой игры с «Фенербахче» еще ничего не будет ясно. Несмотря на то что первая официальная игра в году всегда самая тяжелая, хотя бы потому, что у нас нет игровой практики на серьезном уровне. Товарищеские встречи — это одна история, а в Лиге Европы — совсем другая, и особая. Но в любом случае мы должны думать о чемпионате и к нему готовиться.

    О Юрии Семине

    — Перед игрой с «Локомотивом» вы очень тепло пообщались с Юрием Семиным, хотя когда играли за московский клуб, он его не тренировал.

    — Мы все равно тогда пересеклись в «Локо» — Семин в то время был спортивным директором. Юрию Палычу мне всегда есть что сказать — у меня к нему очень хорошее отношение! Мое мнение: Семин — это Алекс Фергюсон российского футбола.

    О матче со «Спартаком»

    — У «Зенита» в Катаре впереди матч со «Спартаком». На сборах можно забыть о принципиальности соперничества?

    — Мотивации в любом матче с таким соперником хватает, но не надо забывать, что это товарищеский матч, который должен помочь подготовиться к чемпионату одной и другой команде. Самый важный матч со «Спартаком» будет весной в Москве. Пока же тренеры могут посмотреть других игроков, дать кому-то шанс, попробовать разные схемы. Так что — да, это принципиальный матч, но не настолько, как, может быть, все сейчас ожидают.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    25.01.2019 06:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 31 января 2019, 23:46

      Семин — это Алекс Фергюсон российского футбола.
      ----------------
      Пора сэра давать или хера.

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 25 января 2019, 19:27

      Слова мужчины--никого рвать не собирается, трезво оценивает возможности и себя, и соперников

      3
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    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 25 января 2019, 12:42

      Не скажу, что Зенит круто играл с самого начала Чемпионата. Просто ему удавалось непонятным образом при не очень хорошей игре выигрывать и набирать очки. А в конце года удача отвернулась.

      1
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 25 января 2019, 08:46

      Мне как Спартачу интересно посмотреть Спартак.
      Зениту победы в Лиге Европы и достойное 2-е за Спартаком место в ЧР

      1
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      ...
      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > Дядя Серёжа 25 января 2019, 09:04

      Смазал концовку, а так лайкнул бы))

      2
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