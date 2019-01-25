Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка лиги против «Тоттенхэма» (2:1, 4:2 по пенальти).

«Я очень доволен нашей игрой. У игроков был очень высокой уровень самоотдачи, так что я доволен нашей игрой. Я думаю, что за 180 минут обоих матчей мы заслужили проход в финал.

Думаю, мы заслужили сегодня победу со счетом 3:1 или 4:1, но соперник сумел поставить нас в сложное положение в начале второго тайма. Но мы играли очень хорошо, мы были очень опасны и создавали много моментов.

Критика игроков после матча с «Арсеналом»? Я ни на кого не нападал. Я сказал только, что у нас есть проблемы. Проблема была в мотивации. В этом матче мы сыграли очень, очень хорошо. Теперь нужно показать стабильность», – сказал Сарри.