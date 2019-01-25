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    Сарри – о критике игроков: «Я ни на кого не нападал. Была проблема в мотивации»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка лиги против «Тоттенхэма» (2:1, 4:2 по пенальти).

    «Я очень доволен нашей игрой. У игроков был очень высокой уровень самоотдачи, так что я доволен нашей игрой. Я думаю, что за 180 минут обоих матчей мы заслужили проход в финал.

    Думаю, мы заслужили сегодня победу со счетом 3:1 или 4:1, но соперник сумел поставить нас в сложное положение в начале второго тайма. Но мы играли очень хорошо, мы были очень опасны и создавали много моментов.

    Критика игроков после матча с «Арсеналом»? Я ни на кого не нападал. Я сказал только, что у нас есть проблемы. Проблема была в мотивации. В этом матче мы сыграли очень, очень хорошо. Теперь нужно показать стабильность», – сказал Сарри.

    • После матча АПЛ с «Арсеналом» Сарри раскритиковал игроков за настрой на игру.
    • В финале Кубка лиги «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».

    Источник: BBC

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    25.01.2019 01:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 03:08

      Правильный анализ и ничего лишнего.С победой,аристократы,ептить

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