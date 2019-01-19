Сарри: «Я очень зол на наше отношение к матчу с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:0).

«Я очень зол на наше отношение к матчу сегодня. Время от времени можно сталкиваться с трудностями, но мы должны реагировать на эти трудности намного лучше, чем сегодня.

Это отношение, которое нельзя принять. То же было в матче с «Тоттенхэмом».

Мы думали, что справились с проблемой. Кажется, мы изо всех сил стараемся встать в этих играх. Я не боюсь проигрывать, но мне не нравится проигрывать таким образом», – сказал Сарри.