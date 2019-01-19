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    Сарри: «Я очень зол на наше отношение к матчу с «Арсеналом»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:0).

    «Я очень зол на наше отношение к матчу сегодня. Время от времени можно сталкиваться с трудностями, но мы должны реагировать на эти трудности намного лучше, чем сегодня.

    Это отношение, которое нельзя принять. То же было в матче с «Тоттенхэмом».

    Мы думали, что справились с проблемой. Кажется, мы изо всех сил стараемся встать в этих играх. Я не боюсь проигрывать, но мне не нравится проигрывать таким образом», – сказал Сарри.

    • «Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 47 очками.
    • Команда Маурицио Сарри нанесла один удар в створ ворот в этой встрече.

    Источник: BBC

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    19.01.2019 23:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 20 января 2019, 00:37

      Да не к матчу сегодня игроки плохо отнеслись, а к тебе, господин хороший. Видно, надоел ты им.

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