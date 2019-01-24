«Севилья» хочет подписать Марсьяля в январе

Севилья губу закатал пусть обратно расскатает
«Севилья» заинтересована в приобретении нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, Daily Mail.
Испанский клуб хочет подписать француза в январе. Ранее «Севилья» проиграла «Атлетико» борьбу за форварда «Челси» Альваро Морату [по информации СМИ, мадридцы договорились с лондонцами об аренде испанца до лета с правом выкупа за 55 миллионов евро].
Ранее сообщалось, что Марсьяль близок к подписанию нового пятилетнего контракта с «МЮ».
- Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «Юнайтед» рассчитано до июля 2020 года.
- В текущем сезоне нападающий провел за манкунианцев 24 матча, забил девять голов и сделал одну результативную передачу.