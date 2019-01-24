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    «Севилья» хочет подписать Марсьяля в январе

    «Севилья» заинтересована в приобретении нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, Daily Mail.

    Испанский клуб хочет подписать француза в январе. Ранее «Севилья» проиграла «Атлетико» борьбу за форварда «Челси» Альваро Морату [по информации СМИ, мадридцы договорились с лондонцами об аренде испанца до лета с правом выкупа за 55 миллионов евро].

    Ранее сообщалось, что Марсьяль близок к подписанию нового пятилетнего контракта с «МЮ».

    • Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «Юнайтед» рассчитано до июля 2020 года.
    • В текущем сезоне нападающий провел за манкунианцев 24 матча, забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Daily Mail

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    24.01.2019 18:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 24 января 2019, 21:41

      Севилья губу закатал пусть обратно расскатает

      0
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      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein > BARCLAYS_APL 24 января 2019, 21:54

      Вообще-то наоборот пишется: раскатали губу, теперь пусть закатают

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Russisch Schwein 25 января 2019, 03:21

      Спасибо я под нервами писал

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 24 января 2019, 20:17

      Хотелку им надо побольше отрастить!

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 24 января 2019, 19:46

      Что за бред

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