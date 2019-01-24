Кузяев: «Аршавин – лучший российский футболист 21-го века, Заболотный – гений»

Жирков среди российских футболистов выглядит намного более профессионально, чем Андрюшка.
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев ответил на вопросы болельщиков петербургской команды. Хавбек заявил, что считает Андрея Аршавина лучшим российским футболистом 21-го века.
– Нравилась ли вам игра Аршавина?
– Да, конечно, я считаю, что Андрей – лучший российский футболист 21-го века.
– Каким футболистом восхищались в детстве?
– Не было такого, чтобы восхищался. Нравились Бергкамп, Анри, Зидан, Роналдиньо.
– Кто лучший игрок в истории футбола?
– Наверное, Пеле. Я не видел как он играет, но он трижды стал чемпионом мира – это говорит само за себя.
– Заболотный – гений?
– Конечно!