Кузяев: «Аршавин – лучший российский футболист 21-го века, Заболотный – гений»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев ответил на вопросы болельщиков петербургской команды. Хавбек заявил, что считает Андрея Аршавина лучшим российским футболистом 21-го века.

– Нравилась ли вам игра Аршавина?

– Да, конечно, я считаю, что Андрей – лучший российский футболист 21-го века.

– Каким футболистом восхищались в детстве?

– Не было такого, чтобы восхищался. Нравились Бергкамп, Анри, Зидан, Роналдиньо.

– Кто лучший игрок в истории футбола?

– Наверное, Пеле. Я не видел как он играет, но он трижды стал чемпионом мира – это говорит само за себя.

– Заболотный – гений?

– Конечно!