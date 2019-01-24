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    Кузяев: «Аршавин – лучший российский футболист 21-го века, Заболотный – гений»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев ответил на вопросы болельщиков петербургской команды. Хавбек заявил, что считает Андрея Аршавина лучшим российским футболистом 21-го века.

    – Нравилась ли вам игра Аршавина?

    – Да, конечно, я считаю, что Андрей – лучший российский футболист 21-го века.

    – Каким футболистом восхищались в детстве?

    – Не было такого, чтобы восхищался. Нравились Бергкамп, Анри, Зидан, Роналдиньо.

    – Кто лучший игрок в истории футбола?

    – Наверное, Пеле. Я не видел как он играет, но он трижды стал чемпионом мира – это говорит само за себя.

    – Заболотный – гений?

    – Конечно!

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    24.01.2019 11:14
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +901

      Krics 24 января 2019, 21:57

      Жирков среди российских футболистов выглядит намного более профессионально, чем Андрюшка.

      0
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      ...
      Рейтинг: +22

      Время действия > Krics 24 января 2019, 22:12

      Брехня, и он тебе не Андрей Сергеевич! Аршавин - гениальный игрок!!!
      Жирков как женщина с низкой социальной ответственностью бегал по клубам, а толку ноль целых и ноль десятых. Уехал в Англию, там не играл, потом вернулся в Россию и пользы не принес ни одному клубу. Присосался как пиявка к Зениту не оттянешь. Давно пора было заканчивать, но жадность до денег, не дает этого сделать

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 января 2019, 19:38

      Футбол командный вид спорта и трижды чемпионом мира по футболу становилась Бразилия, в которой тогда играл Пеле. А в 1966г. двукратный чемпион мира сборная Бразилии не вышла из группы дважды проиграв со счётом 1:3 сборным Венгрии и Португалии. И в её рядах играл Пеле, пока не получил травму. Месси не чемпион мира по футболу, и скорей всего им не будет, но он лучший в мире. Я видел всех великих и поэтому могу высказать своё мнение.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 24 января 2019, 22:18

      Месси не лучший игрок в мире

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 24 января 2019, 19:11

      Журналист- провокатор. Этот вопрос отражает его полную непригодность как журналиста. Ну а за Аршавина-это больше о симпатии к нему. У каждого футболиста в карьере был период, когда он действительно был лучший. Здесь можно много перечислять имен. Я так думаю.

      3
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      Рейтинг: +22

      Время действия > владимир миронов 24 января 2019, 22:13

      Аршавина все до единого называют лучшим игроком в 21 веке, от журналистов, до игроков и специалистов.

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 24 января 2019, 19:07

      Пинать мячик у Кузяева лучше получается, чем болтать всякую х......!

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 17:03

      Наверно спросили Заболотный гей?
      -Конечно.Прямо ответил Кузяев)))
      Ну какой он гений,а???Бревно Питерское не больше.Вот Дзюба красава,а этот нет.
      Кузяев тоже не плохой игрок)))

      2
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      Рейтинг: +22

      Время действия > Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 22:15

      Про Заболотного - это было иронично сказано.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Время действия 24 января 2019, 22:16

      Возможно

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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 24 января 2019, 16:53

      Если Заболотный гений,Кузяев лох

      2
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 24 января 2019, 16:16

      Заболотный и через пять лет будет многообещающим футболистом. Обещал обещал обещал и не женился.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 16:16

      Гений в основном сидит в запасе.

      4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 января 2019, 14:38

      Шава 1000% лучший !!! Вторую часть иначе как скрытый стёб воспринимать нельзя !

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 января 2019, 13:42

      а Кузяев лучший пис...л в мире после Дзюбинью

      2
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