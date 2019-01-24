Максименко: «Бесконечно благодарен Каррере. Никогда в жизни его не забуду»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поблагодарил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру.

– Есть человек, которому вы признательны за то, что попали в основу «Спартака»?

– Конечно. Бесконечно благодарен Массимо Каррере, его тренерскому штабу, тренеру по вратарям Джанлуке Риомми. Все они причастны к моему дебюту. Никогда в жизни их не забуду.

– С новым тренером вратарей Тудором быстро нашли общий язык?

– Может, у них с Риомми разный подход к технике, к каким-то нюансам, но в атмосфере изменений нет. К счастью, такое же теплое отношение.