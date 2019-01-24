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    Максименко: «Бесконечно благодарен Каррере. Никогда в жизни его не забуду»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко поблагодарил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру.

    – Есть человек, которому вы признательны за то, что попали в основу «Спартака»?

    – Конечно. Бесконечно благодарен Массимо Каррере, его тренерскому штабу, тренеру по вратарям Джанлуке Риомми. Все они причастны к моему дебюту. Никогда в жизни их не забуду.

    – С новым тренером вратарей Тудором быстро нашли общий язык?

    – Может, у них с Риомми разный подход к технике, к каким-то нюансам, но в атмосфере изменений нет. К счастью, такое же теплое отношение.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года.
    • Под руководством итальянского специалиста московский клуб в сезоне-2016/17 стал чемпионом России.
    • На данный момент команду возглавляет Олег Кононов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2019 10:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 25 января 2019, 08:51

      Кто заработал, тот и заработал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 24 января 2019, 19:55

      Главное оправдай доверие Саша, а так мы все по большому счёту Массимо благодарны.
      Каждый за своё.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +157

      Amokachi14 > vka1970 24 января 2019, 23:01

      Как оказалось после ухода Массимо далеко не все ему благодарны.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Amokachi14 25 января 2019, 20:20

      К сожалению так.
      Имеем, не ценим. Потерявши, горюем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 19:26

      Да Карреру вообще все фанаты в России долго не забудут.
      P.S особенно "Ромашка"

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 24 января 2019, 18:46

      Каррера выдвинул Сашу по делу, остальное зависит от него самого.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 15:03

      Это правильно ,доброту забывать нельзя.

      15
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель 24 января 2019, 14:59

      Неужели нормальное вью пропустили,а то надоело нытиков читать "я не знаю почему меня не ставят," и тп

      8
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 января 2019, 13:33

      мы все благодарны, в т.ч. и за тебя

      12
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