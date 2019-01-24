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    Эмери: «Арсенал» хочет подписать одного или двух игроков»

    «Арсенал» в зимнее трансферное окно рассчитывает приобрести одного или двух новых футболистов. Об этом сообщил главный тренер лондонской команды Унаи Эмери.

    «Клуб работает над этим. Понимаю, что это сложно, но нам нужно подписать нескольких игроков после травм Роба Холдинга, Дэнни Уэлбека и Эктора Бельерина.

    Мы хотим подписать одного или двух футболистов. Тех, кто поможет «Арсеналу», – сказал Эмери.

    • Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к полузащитнику «Барселоны» Денису Суаресу.
    • «Канониры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    24.01.2019 09:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 января 2019, 18:12

      А не он ли говорил, что руководство отказало в зимних трансферах? Или травмы заставили их передумать? То уже скоро закрывается, пора бы и подсуетиться.

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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 24 января 2019, 11:40

      Эмери - хотим подписать одного или двух игроков!А Семак когда пришёл в Зенит, где 3 человека на каждую позицию -сказал нам нужно срочно ещё в каждую линию по игроку))

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