Эмери: «Арсенал» хочет подписать одного или двух игроков»

«Арсенал» в зимнее трансферное окно рассчитывает приобрести одного или двух новых футболистов. Об этом сообщил главный тренер лондонской команды Унаи Эмери.

«Клуб работает над этим. Понимаю, что это сложно, но нам нужно подписать нескольких игроков после травм Роба Холдинга, Дэнни Уэлбека и Эктора Бельерина.

Мы хотим подписать одного или двух футболистов. Тех, кто поможет «Арсеналу», – сказал Эмери.