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    Черчесов: «Дефицит нападающих есть во всем мире, а не только в России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что испытывает проблемы с выбором нападающих в национальную команду.

    «Дефицит нападающих есть во всем мире. Другое дело, что мы не зацикливаемся на большом, маленьком [форварде]. Это сборная, и мы ведь не раздаем здесь контракты. Мы берем тех, кто сегодня готов и может помочь. И опять же, [надо учитывать], с кем мы играем, когда играем. Вариант «А» должен быть, вариант «Б» должен быть.

    Сейчас сборы, карты мешаются, кто-то будет в лучшей форме, кто-то в худшей. Наша задача — внимательно наблюдать и быть объективными», — сказал Черчесов.

    На последний официальный матч, который сборная России провела против Швеции в Лиге наций, были вызваны нападающие Артем Дзюба, Дмитрий Полоз, Ари, Антон Заболотный и Федор Чалов.

    Источник: Sport24

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    24.01.2019 07:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 января 2019, 13:46

      а дифицит хороших тренеров в мире ещё больше,а в России их вообще нет зато нападающий есть это естественно супер гупер Заболотный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 13:42

      Когда хороших нападающих нет ,тут никакие "А" и "Б" не помогут.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 24 января 2019, 09:58

      расскажи эту шутку в Бразилии, тебе ответят про дефицит умных тренеров

      3
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    • ...
      Рейтинг: +76

      SoccerIlya 24 января 2019, 09:47

      Достойных нападающих достаточно, а вот хороших защитников в мире дефицит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 24 января 2019, 09:03

      Надо ставить Полоза и Заболотного, по-любому. Тогда Бельгию как делать нечего обыграем.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 января 2019, 08:47

      Планов громадьё, но надо бы ещё добавить "В", "Г", и "Д"...

      3
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