Черчесов: «Дефицит нападающих есть во всем мире, а не только в России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что испытывает проблемы с выбором нападающих в национальную команду.

«Дефицит нападающих есть во всем мире. Другое дело, что мы не зацикливаемся на большом, маленьком [форварде]. Это сборная, и мы ведь не раздаем здесь контракты. Мы берем тех, кто сегодня готов и может помочь. И опять же, [надо учитывать], с кем мы играем, когда играем. Вариант «А» должен быть, вариант «Б» должен быть.

Сейчас сборы, карты мешаются, кто-то будет в лучшей форме, кто-то в худшей. Наша задача — внимательно наблюдать и быть объективными», — сказал Черчесов.

На последний официальный матч, который сборная России провела против Швеции в Лиге наций, были вызваны нападающие Артем Дзюба, Дмитрий Полоз, Ари, Антон Заболотный и Федор Чалов.