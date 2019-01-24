Заха заинтересовал дортмундскую «Боруссию». «Кристал Пэлас» требует за игрока 50 миллионов

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Представители немецкого клуба уже связались с агентами 26-летнего футболиста по поводу возможного трансфера.

«Боруссия» видит в англичанине замену Кристиану Пулишичу, который летом перейдет в «Челси».

Сам Заха уже выразил согласие на переход в дортмундскую команду, поскольку хочет играть в Лиге чемпионов.

«Кристал Пэлас» готов продать игрока за 50 миллионов фунтов.