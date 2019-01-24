Заха заинтересовал дортмундскую «Боруссию». «Кристал Пэлас» требует за игрока 50 миллионов

Дорогой подарок.
Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Представители немецкого клуба уже связались с агентами 26-летнего футболиста по поводу возможного трансфера.
«Боруссия» видит в англичанине замену Кристиану Пулишичу, который летом перейдет в «Челси».
Сам Заха уже выразил согласие на переход в дортмундскую команду, поскольку хочет играть в Лиге чемпионов.
«Кристал Пэлас» готов продать игрока за 50 миллионов фунтов.
- В этом сезоне Заха забил три гола и сделал пять результативных передач в 20 матчах АПЛ.
- Самый дорогостоящий трансфер «Боруссии» – покупка Андре Шюррле из «Вольфсбурга» за 30 миллионов евро в 2016 году.