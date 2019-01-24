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    Заха заинтересовал дортмундскую «Боруссию». «Кристал Пэлас» требует за игрока 50 миллионов

    Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Представители немецкого клуба уже связались с агентами 26-летнего футболиста по поводу возможного трансфера.

    «Боруссия» видит в англичанине замену Кристиану Пулишичу, который летом перейдет в «Челси».

    Сам Заха уже выразил согласие на переход в дортмундскую команду, поскольку хочет играть в Лиге чемпионов.

    «Кристал Пэлас» готов продать игрока за 50 миллионов фунтов.

    • В этом сезоне Заха забил три гола и сделал пять результативных передач в 20 матчах АПЛ.
    • Самый дорогостоящий трансфер «Боруссии» – покупка Андре Шюррле из «Вольфсбурга» за 30 миллионов евро в 2016 году.

    Источник: The Guardian

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    24.01.2019 07:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 14:59

      Дорогой подарок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 января 2019, 10:09

      Как то Боруссия в обратном направлении начала работать. Обычно растят и продают в более денежные клубы, сейчас наоборот.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 января 2019, 08:53

      давай сразу 500, чего мелочиться-то?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 24 января 2019, 10:08

      В АПЛ могут.

      1
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