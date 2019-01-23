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    Зе Луиш может перейти в «Фенербахче». Турки оценивают нападающего в 7 миллионов

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш может стать игроком «Фенербахче». По информации Milliyet, 27-летний форвард – приоритетная цель турецкого клуба зимой.

    Стоимость трансфера оценивается в 7 миллионов евро. Ранее за игрока 12 миллионов предлагал «Лидс».

    • Контракт Зе Луиша со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.
    • В этом сезоне нападающий провел в РПЛ 14 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Milliyet

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    23.01.2019 19:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 24 января 2019, 00:50

      это прыгучее бревно с вечно вросшим ногтем большого пальца и двух лямов не стоит.... вечно травмированный убийца 100% моментов...

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 23 января 2019, 23:07

      Брехня.
      Рожу забирайте !!!

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      Рейтинг: +28517

      JTherry 23 января 2019, 21:06

      все источники безбожно врут - что английский, что, тем более, турецкий... ни за 12, ни за 7 млн. евро Спартак не собирается расставаться с Зе Луишем... Рошу хотите за 12?)))))

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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 23 января 2019, 20:02

      Продавать лучшего форварда,который не изъявляет желания уйти по рыночной стоимости это сверх дебилизм.Могут продать)А вообще считаю,что лучше всего продать Адриано и Зе Луиша по нормальной цене,так же продать Рошу за любые деньги и купить одного нападающего за 20+ миллионов и подтягивать к основе Прошлякова и Нимели.

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > Amokachi14 23 января 2019, 20:49

      Да и Глушенков задатки имеет

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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 > Alex Flash 23 января 2019, 21:13

      Глушенков вроде правый вингер. Конкурент Ташаеву и Ломовицкому

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      Рейтинг: +33447

      oyabun > Amokachi14 23 января 2019, 21:34

      Да пока не очень ясна его позиция. В игре Спартак-Ростов комментаторы его презентовали как нападающего. А как оно на самом деле..

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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 > oyabun 23 января 2019, 21:37

      В любом случае не впечатлил,как и Мелкадзе. Слишком много запоротых моментов.

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      Рейтинг: +8028

      nik55 23 января 2019, 19:47

      гнилой источник

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > nik55 23 января 2019, 20:48

      Вакуум гоном заполняют.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 23 января 2019, 19:25

      Как это может Лидс предложить 12 млн, если они его не собираются покупать, что за дебил тут новости публикует

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