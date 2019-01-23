Зе Луиш может перейти в «Фенербахче». Турки оценивают нападающего в 7 миллионов

Нападающий «Спартака» Зе Луиш может стать игроком «Фенербахче». По информации Milliyet, 27-летний форвард – приоритетная цель турецкого клуба зимой.

Стоимость трансфера оценивается в 7 миллионов евро. Ранее за игрока 12 миллионов предлагал «Лидс».