Зе Луиш может перейти в «Фенербахче». Турки оценивают нападающего в 7 миллионов

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Нападающий «Спартака» Зе Луиш может стать игроком «Фенербахче». По информации Milliyet, 27-летний форвард – приоритетная цель турецкого клуба зимой.
Стоимость трансфера оценивается в 7 миллионов евро. Ранее за игрока 12 миллионов предлагал «Лидс».
- Контракт Зе Луиша со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.
- В этом сезоне нападающий провел в РПЛ 14 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач.