«Ликвидация «Луча» равносильна смерти всего футбола в Приморском крае». Игроки команды обратились к губернатору

Футболисты «Луча» обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Они направили ему письмо, в котором попросили спасти клуб от банкротства.

Ранее сообщалось, что владивостокцы могут сняться с первенства ФНЛ из-за долгов.

«Уважаемый Олег Николаевич. Мы, футболисты команды «Луч», обращаемся к вам с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась на сегодняшний день вокруг нашего футбольного клуба.

«Луч» является единственным клубом профессионалов в Приморском крае, он существует с 1958 года. В последние годы клуб переживает нелeгкие времена: постоянно меняется руководящий состав, клуб испытывает трудности с финансированием, долги увеличиваются с каждым годом. Но никакие трудности не стали препятствием для людей, которые искренне переживают за судьбу клуба: благодаря упорной работе спортсменов и преданных болельщиков сегодня клуб находится на 10-м месте в чемпионате ФНЛ, это лучший результат за последние несколько лет...

В данный момент команда не тренируется, не готовится к предстоящему сезону, в то время как клуб хотят обанкротить, а в следующем сезоне создать новую команду, но уже во второй лиге. Однако необходимо понимать, что в соответствии с новыми правилами РФС ликвидация клуба повлечeт за собой прекращение всей футбольной деятельности в Приморском крае на минимум четыре года: вместе с основной командой перестанет существовать молодeжная команда, а также детские школы всех возрастов, воспитанники которых приходят заниматься футболом, потому что у них есть перспективы играть в команде профессионалов! По сути, ликвидация ФК «Луч» равносильна смерти всего футбола в Приморском крае.

Мы просим вас, уважаемый Олег Николаевич, не остаться равнодушным к судьбе клуба с 60-летней историей, помогите сохранить футбол в Приморском крае! Сейчас клуб как никогда близок к выходу в Премьер-лигу, но он нуждается в вашей поддержке!» – приводит текст письма «Чемпионат».