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    «Ликвидация «Луча» равносильна смерти всего футбола в Приморском крае». Игроки команды обратились к губернатору

    Футболисты «Луча» обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Они направили ему письмо, в котором попросили спасти клуб от банкротства.

    Ранее сообщалось, что владивостокцы могут сняться с первенства ФНЛ из-за долгов.

    «Уважаемый Олег Николаевич. Мы, футболисты команды «Луч», обращаемся к вам с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась на сегодняшний день вокруг нашего футбольного клуба.

    «Луч» является единственным клубом профессионалов в Приморском крае, он существует с 1958 года. В последние годы клуб переживает нелeгкие времена: постоянно меняется руководящий состав, клуб испытывает трудности с финансированием, долги увеличиваются с каждым годом. Но никакие трудности не стали препятствием для людей, которые искренне переживают за судьбу клуба: благодаря упорной работе спортсменов и преданных болельщиков сегодня клуб находится на 10-м месте в чемпионате ФНЛ, это лучший результат за последние несколько лет...

    В данный момент команда не тренируется, не готовится к предстоящему сезону, в то время как клуб хотят обанкротить, а в следующем сезоне создать новую команду, но уже во второй лиге. Однако необходимо понимать, что в соответствии с новыми правилами РФС ликвидация клуба повлечeт за собой прекращение всей футбольной деятельности в Приморском крае на минимум четыре года: вместе с основной командой перестанет существовать молодeжная команда, а также детские школы всех возрастов, воспитанники которых приходят заниматься футболом, потому что у них есть перспективы играть в команде профессионалов! По сути, ликвидация ФК «Луч» равносильна смерти всего футбола в Приморском крае.

    Мы просим вас, уважаемый Олег Николаевич, не остаться равнодушным к судьбе клуба с 60-летней историей, помогите сохранить футбол в Приморском крае! Сейчас клуб как никогда близок к выходу в Премьер-лигу, но он нуждается в вашей поддержке!» – приводит текст письма «Чемпионат».

    • После 24-х туров «Луч» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.
    • От зоны стыковых матчей за выход в РПЛ команду отделяют три очка.

    Источник: «Чемпионат»

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    23.01.2019 15:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +23

      mixa79 24 января 2019, 10:18

      Абсолютно не согласен с футболистами. Детская школа и так с трудом функционирует. Лучше закрыть команду и заниматься именно развитием детско-юношеского футбола, а не профессионального. Инфраструктуры в городе и крае для перспектив молодежи играть на профессиональном уровне НЕТУ и так, вне зависимости существует Луч или его нет. Из примеров в голову приходят только Файзулин и может быть Тихоновецкий (оба блатные). Кожемяко уже обещал построить Лучу базу за 99 миллионов (мало для хорошей академии), так пусть строит! И пусть на ней будут тренироваться ДЕТИ!
      А если умничать еще больше, то проф. клубы вообще не должны содержаться за гос бюджет. В цивилизованных странах это преступление, а у нас общепринятая норма.

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > mixa79 2 февраля 2019, 15:51

      А зачем детско-юношеский футбол, если нет профессионального, никакой перспективы роста для детей нет, а значит и нет смысла.

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      Рейтинг: +23

      mixa79 > iBragim2102 5 февраля 2019, 06:42

      Спорт для детей это в принципе хорошо. Во всех смыслах лучше чтобы дети занимались спортом, а не водку пили, например. Подросток занимающийся футболом в 12-14 лет еще понятия не имеет будет он футболистом, слесарем, менеджером или губернатором.
      Хорошая и правильно функционирующая спортивная академия в регионе в любом случае создает очень большую перспективу для спортивного роста детей и подростков. Есть масса всероссийских и особенно международных соревнований где у детей и подростков есть шанс себя показать. Во всем мире таких академий полно. Более того есть даже неплохой пример отечественно академии им. Коноплева.

      0
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      Рейтинг: +54

      fil 517 23 января 2019, 20:52

      Алгоритм простой: если команда не способна привлечь на свой стадион достаточное количество зрителей, то она автоматически пытается сесть на шею бюджета. А у "Луча" это отягащается сверхдальними перелётами. Поэтому всё понятно, но... нет, ребятки.
      Перефразируя старый анекдот про мента, которому дали пистолет: "Дали вам мячики и стадион вот и крутитесь, как можете!".

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 19:48

      Сейчас выживает сильнейший.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 января 2019, 19:00

      А нужна ли Приморскому краю команда РПЛ? Там, что нет целей куда направить финансирование?

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 января 2019, 17:24

      А почто только к губернатору обратились? Надо сразу к Путину, как томичи когда-то. И на жалость давите побольше - детские школы де перестанут существовать. Хотя по мне, на бюджет ФК "Луч" можно в каждой школе Приморья открыть спецкласс футбола.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п 23 января 2019, 17:06

      Не один клуб таких перелётов не выдержит,Лучу нужно участвовать в первенстве Ю.Кореи или Китая.

      7
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      Рейтинг: +481

      sergey610 23 января 2019, 16:54

      ФК Кубань сочувствует вам.

      2
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 23 января 2019, 16:51

      А какова интересно зарплата господ футболистов? Сильно ли она отличается от средней по региону? И соответствует ли пользе, приносимой игроками обществу?

      4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 января 2019, 16:34

      Как бы не было грустно всем болельщикам Луча и вообще всем футбольным болельщикам региона , но если у команды нет денег то команда не может существовать и я думаю даже не должна . Футбол должен быть там где люди готовы вкладывать в него , а в тех регионах в которых для того чтобы существовали команды требуются деньги из бюджета они не должны быть , понятно что такие регионы как Татарстан ,Чечня ... могут позволить себе содержать спортивные команды , но требовать (просить) у региона по моему даже немного аморально .

      7
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      Рейтинг: +3609

      александр п > 23 января 2019, 17:03

      И правильно сделало.Здравые предложения по реформированию футбола у Федуна.Финансирование должно быть централизовано в зависимости от занятого места.,плюс то что клубы сами заработают.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > hevbn 28 23 января 2019, 17:17

      Чечня вся на дотации, но клуб РПЛ содержит и многолетние долги за газ списывает. Якобы, народу платить нечем...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > serppion 23 января 2019, 20:50

      Они и за электричество не платят.Мы должны их содержать с октября 1917 года.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 января 2019, 16:30

      Не надо драматизировать ситуацию. Расформировать первую команду - и на детскую школу можно больше тратить. А юридически всё можно оформить. Юристы для этого есть. А футболисты.... Ну если они другим командам не нужны - welcome to the real life!!!))))

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