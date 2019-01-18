«Луч» может не доиграть сезон в ФНЛ из-за банкротства

«Луч» в январе может сняться с розыгрыша ФНЛ. Клубу грозит банкротство из-за долгов, которые накопились в последние годы: они составляют более 200 миллионов рублей.

Окончательно будущее клуба будет решаться на совещании с губернатором на следующей неделе.

«У команды не запланировано ни одних выездных подготовительных сборов к весенней части чемпионата ни в теплых регионах России, ни за границей. Три раза в неделю игроки, живущие во Владивостоке, тренируются на УТБ «Седанка». Из-за неопределенности главный тренер Рустем Хузин находится дома в Казани, так же, как и иногородние игроки. Долги, накопившиеся на данный момент, превышают 200 миллионов рублей. Поэтому есть мнение, что проще пройти процедуру банкротства и начать все с чистого листа», – сказал источник в клубе.

Ранее РФС внес изменения в правила лицензирования профессиональных футбольных клубов. С этого момента команды, признанные банкротом, не смогут называться прежними именами. При этом срок дисквалификации сотрудников вырастет с двух лет до четырех. Таким образом, в случае банкротства «Луч» пропадет из футбола минимум на четыре года.

Сложившаяся ситуация усугубляется тем, что владивостокский клуб не может получить средства из бюджета региона, которых выделено в размере 148 миллионов на 2019 год. Это связано с решением Арбитражного суда, постановившего вернуть государству 63 миллиона рублей субсидий. В суде уверены, что «Луч» не по назначению израсходовал деньги, полученные в 2017 году.

После 24-х туров «Луч» набрал 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. При этом владивостокцы всего на три балла отстают от четвертого места, дающего право на участи в стыковых матчах за выход в РПЛ.