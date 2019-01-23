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    Агент нападающего «Спартака» Давыдова исключил переход игрока в «Оренбург»

    Нападающий «Спартака» Денис Давыдов не перейдет в «Оренбург». Это подтвердил агент россиянина Иван Бакулин.

    Ранее сообщалось, что 23-летний футболист пройдет просмотр в оренбургском клубе.

    «Мы находимся в поиске команды для Дениса Давыдова. Аренда в «Оренбург»? Это неправдивый вариант, старая информация. Есть ли предложения из России? Мы ищем», – сказал Бакулин.

    • Контракт Давыдова с москвичами истекает этим летом.
    • По информации СМИ, красно-белые не будут продлять соглашение с форвардом.

    Источник: Sport24

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    23.01.2019 15:14
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 19:18

      Хороший клуб ему будет трудно найти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 января 2019, 17:51

      Звезда епт...! Чем плох Оренбург? Иди, доказывай, рви жопу, так нет же, он выбирает!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > Сильвербой 23 января 2019, 23:09

      Оренбург отказался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 23 января 2019, 17:05

      Иди к нам в Енисей,а то у нас некому забивать!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 23 января 2019, 16:33

      А когда то его русским Месси называли.....
      Эх Дениска, запустил ты себя.

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