Агент нападающего «Спартака» Давыдова исключил переход игрока в «Оренбург»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов не перейдет в «Оренбург». Это подтвердил агент россиянина Иван Бакулин.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист пройдет просмотр в оренбургском клубе.

«Мы находимся в поиске команды для Дениса Давыдова. Аренда в «Оренбург»? Это неправдивый вариант, старая информация. Есть ли предложения из России? Мы ищем», – сказал Бакулин.