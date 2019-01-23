Агент нападающего «Спартака» Давыдова исключил переход игрока в «Оренбург»

Хороший клуб ему будет трудно найти.
Нападающий «Спартака» Денис Давыдов не перейдет в «Оренбург». Это подтвердил агент россиянина Иван Бакулин.
Ранее сообщалось, что 23-летний футболист пройдет просмотр в оренбургском клубе.
«Мы находимся в поиске команды для Дениса Давыдова. Аренда в «Оренбург»? Это неправдивый вариант, старая информация. Есть ли предложения из России? Мы ищем», – сказал Бакулин.
- Контракт Давыдова с москвичами истекает этим летом.
- По информации СМИ, красно-белые не будут продлять соглашение с форвардом.