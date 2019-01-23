Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду проиграл спор главному тренеру «Ювентуса» Аллегри

    Главная звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что нереализованный пенальти в игре 20-го тура Серии А против «Кьево» (3:0) стоил ему проигрыша в пари с Массимилиано Аллегри. На что был спор с главным тренером туринцев, Роналду не уточнил.

    «Да, это правда, я поспорил с тренером, что забью все пенальти в этом сезоне. От своих слов не отказываюсь.
    Мне приятно знать, что мой вклад в наши успехи ценится тренером и одноклубниками. Меня здесь очень хорошо приняли, поэтому я хочу ответить на поддержку и доверие упорной работой», — поделился Роналду.

    • Португалец до матча с «Кьево» реализовал все четыре пенальти за «Ювентус» из четырех.
    • Роналду имеет 83% реализации одиннадцатиметровых за карьеру, забив в 108 случаях из 130 попыток.
    • Всего в составе туринцев Криштиану Роналду провел 27 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 8 ассистов.

    Источник: Independent

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2019 10:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 января 2019, 18:39

      За то Криштиано у Аллeгри в карты выиграл...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11