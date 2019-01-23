Роналду проиграл спор главному тренеру «Ювентуса» Аллегри

Главная звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что нереализованный пенальти в игре 20-го тура Серии А против «Кьево» (3:0) стоил ему проигрыша в пари с Массимилиано Аллегри. На что был спор с главным тренером туринцев, Роналду не уточнил.

«Да, это правда, я поспорил с тренером, что забью все пенальти в этом сезоне. От своих слов не отказываюсь.

Мне приятно знать, что мой вклад в наши успехи ценится тренером и одноклубниками. Меня здесь очень хорошо приняли, поэтому я хочу ответить на поддержку и доверие упорной работой», — поделился Роналду.