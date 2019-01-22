Арустамян – о Форлане и русских девушках, «настоечке» для Гаттузо, разводе Глушакова

Спортивный журналист Нобель Арустамян дал интервью блогеру Глебу Чернявскому. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О русских девушках и Диего Форлане

– Форлану в России еще очень понравилось, что девушки вокруг красивые. Вообще это история чисто про Москву. В период чемпионата мира девушки приходили в рестораны как на показ мод и садились за столики, чтобы на них обратили внимание. Конечно, внимание обращали, но явно не Форлан и не Хави. Диего мне просто говорил: «Cual guapa». На испанском значит «какая красивая». Я ему отвечал: «Конечно, красивая, но она одна сидит уже час с бокалом шампанского – это подозрительно».

Вообще Форлан очень занятой человек и знает себе цену. Уругвай в Южной Америке считается как Швейцария в Европе. И Диего четко дает понять – он не бразилец и не аргентинец, а именно уругваец.

– Хочешь сказать, на русских девушек легенды вообще не велись?

– Я уверен, что велись, но вот при мне откровенно такого не было. Общались только случайными компаниями в баре. Все же были в баре и понимают, как это происходит. Но историй, чтобы какая-то русская девушка разрушила крепкую европейскую семью, конечно, не было.

О «настоечке» для Дженнаро Гаттузо

– Самое неожиданное, что при тебе пили легенды?

– После ужина Марко как-то предложил Гаттузо, Дзанетти и Трезеге настойку. Водку-то они вряд ли бы стали пить, а настоечку на водке – нормально. Трезеге с удовольствием попробовал, ему понравилось. Хотя ему вообще многое понравилось в России. Трезеге – самый большой тусовщик из футболистов, которого я когда-либо встречал, он очень веселый и приятный.

Он самый настоящий аргентинец, к Франции отношение имеет далекое. Он тот самый аргентинец с Никольской, только он ходил не на Никольскую, а в лучшие бары и заведения Москвы. Для них это вообще феноменальный город – все открыто круглосуточно, сумасшедшие отели, бары и рестораны. И это сейчас за окном снег, реагенты и ад под ногами, а тогда было лето, тепло, солнце, чемпионат мира.

О ценностях Лионеля Месси

– В 2012 году «Спартак» играл на «Камп Ноу» с «Барселоной». Я делал включение перед матчем, а потом спустился вниз, встретил Месси и Пареху. Они поменялись футболками и шли, обнявшись. Я говорю: «Лео, давай фотографию сделаем». Он был не против. Только кому фотографировать? Рядом стоит один Пареха, но вариантов не было. Я прошу его: «Нико, сфоткаешь?».

Вторая история получилась уже более основательной – когда было мероприятие «Альфа-Банка». У Месси на таких ивентах все расписано по секундам – фотосессии, интервью и прочее. Я совсем немного пообщался с ним, сказал что-то в духе: «Ждем вас в России на ЧМ-2018, вы лучший игрок мира». Да, я так считаю, несмотря на то, что Криштиану играет в «Юве». И даже по этой минуте общения стало понятно, что Лео самый простой чувак на свете. Я просто охренел, когда увидел, на какой машине Месси приехал на съемку. Это обычная Audi A3 или A4 – даже без тонировки, он сам сидит за рулем, просто натягивает кепку пониже и едет. У меня единственное объяснение, что у него какой-то контракт, да и то вряд ли.

Мне кажется, у него просто жизненные ценности немного другие. Не спорткары, а жена, дети, собака и забивать голы. Еще я был в ресторане семьи Месси в Барселоне. Человек с его состоянием мог нанять самое крутое агентство, которое бы сделало лучший ресторан города. Но нет – обычное заведение, футболка какая-то непонятная висит. Даже здесь видно, что это его не очень интересует, он этому не посвящает много времени. Мама Месси и его брат Родриго приезжали на чемпионат мира, были в легком шоке от всех этих отелей в Нижнем Новгороде и спрашивали Трабукки, где жить. В итоге Марко ввел их в курс дела и они приняли решение, что лучше прилететь на самолете и сразу улететь.

О знакомстве с Пауло Дибалой

– С ним вообще смешная история: за две недели три раза встретил Дибалу. Первая произошла в Милане на мероприятии adidas – у них был съезд блогеров и журналистов, а Дибала их новое лицо. Я был в группе с Машей Командной, с вашим Женей Марковым, сел в первый ряд. И спросил Дибалу, хотел бы он всю карьеру играть за «Ювентус». Он отвечает, что типа да, смотрит в глаза и улыбается.

Вторая встреча – вечер в Милане на Гран Гала дель Кальчо. Иду с шампанским, навстречу Дибала, мы сфотографировались. Проходит неделя: я на матче «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс». Билет подарил Марсело Симонян (агент Дриусси, Паредеса и Пасторе – Sports.ru), причем очень дорогой, в вип-ложу. Рядом – еще одна ложа покруче. Захожу туда, а там стоит Кьеллини. Смотрю дальше – Дибала и человек 8 игроков «Ювентуса». Кто пиво пьет, кто вино, Бонуччи что-то вроде джин-тоника. Я подхожу к Дибале, здороваюсь. По его взгляду понял, что он просто охренел. Типа что за чувак, которого каждую неделю встречаю в разных местах и на разных событиях. Дибала не выдержал и засмеялся: «Ты кто такой вообще, почему я тебя все время вижу?». Ответил ему, что я болельщик «Ювентуса» из России, но возможности нормально поболтать там не было.

О разводе Дениса Глушакова

– Я много раз был у них в гостях, мы ездили в Миллерово, всегда отлично общались. Они были такие дружные, такие сплоченные. Денис и Даша мне казались настолько идеальной парой, что их ничто не может растащить. Я не женат, но происходящее с ними – просто разочарование в браке как в явлении.