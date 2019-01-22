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    Ибрагимович: «Кейну нужно уходить из «Тоттенхэма», если он хочет брать трофеи»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал совет своему коллеге из «Тоттенхэма» Гарри Кейну. Швед рекомендует британцу покинуть лондонский клуб.

    «Кейн продолжает прогрессировать, но «Тоттенхэм» – это не топ-клуб. Гарри сможет заиграть в команде более высокого уровня. Если футболист хочет побеждать, он должен покинуть «Тоттенхэм». Игрок запоминается по титулам», – считает Ибрагимович, которого цитирует Mirror.

    • В текущем сезоне Кейн провел 22 матча в АПЛ, забил 14 голов.
    • Футболисту 25 лет.
    • Интерес к Кейну проявлял «Реал».

    Источник: Mirror

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    22.01.2019 09:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 16:24

      Все это так ,только вот болельщики клуба будут уважать такого игрока который верен своей команде. Тоттенхэм не такой уж захудалый клуб ,который не способен ни на что.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 22 января 2019, 15:06

      Кейн сам должен из штанов выпрыгивать ради Реала. Этого нет - значит он не нужен Мадриду в принципе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 22 января 2019, 11:02

      в МЮ!=)

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 января 2019, 10:33

      Ибра прав.. Фразу из фильма Залечь на дно в Брюгге можно на герб команды выносить)

      2
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