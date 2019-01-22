Ибрагимович: «Кейну нужно уходить из «Тоттенхэма», если он хочет брать трофеи»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал совет своему коллеге из «Тоттенхэма» Гарри Кейну. Швед рекомендует британцу покинуть лондонский клуб.

«Кейн продолжает прогрессировать, но «Тоттенхэм» – это не топ-клуб. Гарри сможет заиграть в команде более высокого уровня. Если футболист хочет побеждать, он должен покинуть «Тоттенхэм». Игрок запоминается по титулам», – считает Ибрагимович, которого цитирует Mirror.