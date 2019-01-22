Ибрагимович: «Кейну нужно уходить из «Тоттенхэма», если он хочет брать трофеи»

Все это так ,только вот болельщики клуба будут уважать такого игрока который верен своей команде. Тоттенхэм не такой уж захудалый клуб ,который не способен ни на что.
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал совет своему коллеге из «Тоттенхэма» Гарри Кейну. Швед рекомендует британцу покинуть лондонский клуб.
«Кейн продолжает прогрессировать, но «Тоттенхэм» – это не топ-клуб. Гарри сможет заиграть в команде более высокого уровня. Если футболист хочет побеждать, он должен покинуть «Тоттенхэм». Игрок запоминается по титулам», – считает Ибрагимович, которого цитирует Mirror.
- В текущем сезоне Кейн провел 22 матча в АПЛ, забил 14 голов.
- Футболисту 25 лет.
- Интерес к Кейну проявлял «Реал».