Депай: «Фанаты «Сент-Этьена» оскорбляли меня потому, что у них нет футболистов моего уровня»

достойно ответил, да и по факту сопсна. ведь у них действительно трешак один в составе хДДД
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай отреагировал на поведение болельщиков «Сент-Этьена» во время матча 21 тура Лиги 1 (2:1). Фанаты оскорбляли голландца.
«Не беспокоюсь по этому поводу. Фанаты «Сент-Этьена» расстроены, что в их команде нет футболистов моего уровня», – цитирует Депая RMC.
- В текущем сезоне Лиги 1 Депай забил пять голов, сделал шесть результативных передач.
- Рыночная стоимость голландца – 50 миллионов евро.
- «Лион» идет в Лиге 1 третьим.