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    Депай: «Фанаты «Сент-Этьена» оскорбляли меня потому, что у них нет футболистов моего уровня»

    Нападающий «Лиона» Мемфис Депай отреагировал на поведение болельщиков «Сент-Этьена» во время матча 21 тура Лиги 1 (2:1). Фанаты оскорбляли голландца.

    «Не беспокоюсь по этому поводу. Фанаты «Сент-Этьена» расстроены, что в их команде нет футболистов моего уровня», – цитирует Депая RMC.

    • В текущем сезоне Лиги 1 Депай забил пять голов, сделал шесть результативных передач.
    • Рыночная стоимость голландца – 50 миллионов евро.
    • «Лион» идет в Лиге 1 третьим.

    Источник: RMC

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    22.01.2019 08:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 22 января 2019, 19:45

      достойно ответил, да и по факту сопсна. ведь у них действительно трешак один в составе хДДД

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    • ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 22 января 2019, 09:01

      Лучший ответ.

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