Депай: «Фанаты «Сент-Этьена» оскорбляли меня потому, что у них нет футболистов моего уровня»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай отреагировал на поведение болельщиков «Сент-Этьена» во время матча 21 тура Лиги 1 (2:1). Фанаты оскорбляли голландца.

«Не беспокоюсь по этому поводу. Фанаты «Сент-Этьена» расстроены, что в их команде нет футболистов моего уровня», – цитирует Депая RMC.