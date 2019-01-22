Карпин – о Кубке «Матч Премьер»: «Опять все под «Зенит» сделали»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вступил в диалог с коллегой из «Зенита» Сергеем Семаком перед стартом Кубка «Матч Премьер». Южанин пошутил, что соревнование сделано под сине-бело-голубых.

– Для «Зенита» это третий визит в Катар, – сказал Семак. – Но всегда проблемой при подготовке здесь было найти хорошие команды для матчей. И так уж сложилось, что нам не надо было ничего менять – мы изначально планировали сюда ехать.

– Ну вот, опять все под «Зенит» сделали, – вставил реплику Карпин. – Не с кем играть было – позвали нас. Ладно, шутка.