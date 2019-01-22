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    Карпин – о Кубке «Матч Премьер»: «Опять все под «Зенит» сделали»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вступил в диалог с коллегой из «Зенита» Сергеем Семаком перед стартом Кубка «Матч Премьер». Южанин пошутил, что соревнование сделано под сине-бело-голубых.

    – Для «Зенита» это третий визит в Катар, – сказал Семак. – Но всегда проблемой при подготовке здесь было найти хорошие команды для матчей. И так уж сложилось, что нам не надо было ничего менять – мы изначально планировали сюда ехать.

    – Ну вот, опять все под «Зенит» сделали, – вставил реплику Карпин. – Не с кем играть было – позвали нас. Ладно, шутка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2019 06:37
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 22 января 2019, 22:49

      Под «Зенит» сделали. «Зенит» будет последним.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 января 2019, 13:17

      сказал пудель засовывая бабло в карман

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 12:00

      Вообще все команды в равных условиях. Победу одержит тот кто больше этого хочет.

      2
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > zigbert 22 января 2019, 18:20

      Но судей подбирали под бомжей )))

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 22 января 2019, 11:44

      "Южанин пошутил..."..
      Полное имя Валерий Георгиевич Карпин
      Родился 2 февраля 1969[
      Нарва, Эстонская ССР, СССР....Кто южанин?

      1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Докторо123 22 января 2019, 12:33

      Типо команду с юга России тренирует)

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 января 2019, 11:42

      Достаточно было посмотреть кто судить будет, что бы это понять , куда не плюнь попадешь в бомжа ))
      А вообще турнир то газпромовский...

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 22 января 2019, 11:15

      валера красава))) а кто шутки не понял тот киркоров)))

      7
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 22 января 2019, 10:58

      Хороший тренировочный турнир. Полезен всем.

      2
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 22 января 2019, 10:45

      Зачем же ты лег под Зенит, Валерий Георгиевич? Ехал бы себе не в Катар, а в Дубай и играл бы там с Абу-Даби. А в Катар поехали бы Ахмат или Арсенал. Зениту и с ними было бы неплохо. Да и Спартаку.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Вомбат 22 января 2019, 11:49

      Не везде к мнению тренеров прислушиваются, как в конюшне или Краснодаре... Вот они молодцы, а "турнир" сдохнет если уже не в этом году, ьо в следующем )))

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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 22 января 2019, 10:17

      Ну шутник Валерка )))

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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 22 января 2019, 09:59

      Зениту и Краснодару надо отдуваться в ЛЕ за себя и за московские команды.Да отдайте ему этот кубок и нытьё с концом.

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