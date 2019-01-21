Азар: «Я расстраивал всех своих тренеров и следующего тренера тоже буду расстраивать»

Полузащитник «Челси» Эден Азар высказался о недовольстве его игрой тренерами, с которыми он работал.

«Я расстраивал не только Конте. В своей карьере я расстраивал всех своих тренеров. И сейчас я все еще расстраиваю Сарри. Я расстраивал Моуринью. Они считают, что нужно больше забивать, делать больше здесь и больше там. И следующего тренера, с которым я буду работать, я тоже расстрою», – приводит слова 28-летнего бельгийца France Football.

Азар: «Давно нахожусь на уровне Месси и Роналду»