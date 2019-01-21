Азар: «Давно нахожусь на уровне Месси и Роналду»

Полузащитник «Челси» Эден Азар высказался о своем сравнении с нападающими Лионелем Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

«Где нахожусь я по отношению к Месси и Роналду? Я давно нахожусь за их столом! Даже если прошло всего шесть месяцев после чемпионата мира. Я хорошо выступаю с того времени. Я чувствую это даже в глазах людей.

Раньше они считали: «Да, он – очень хороший игрок, но может ли он быть одним из величайших?». Но нужно держать ноги на земле. Из-за того, что они сделали за последние десять лет, мы не можем с ними сравниваться, это невозможно», – цитирует 28-летнего бельгийца France Football.

В текущем сезоне Азар забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач в 28 играх за «Челси».