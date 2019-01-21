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    Азар: «Давно нахожусь на уровне Месси и Роналду»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар высказался о своем сравнении с нападающими Лионелем Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

    «Где нахожусь я по отношению к Месси и Роналду? Я давно нахожусь за их столом! Даже если прошло всего шесть месяцев после чемпионата мира. Я хорошо выступаю с того времени. Я чувствую это даже в глазах людей.

    Раньше они считали: «Да, он – очень хороший игрок, но может ли он быть одним из величайших?». Но нужно держать ноги на земле. Из-за того, что они сделали за последние десять лет, мы не можем с ними сравниваться, это невозможно», – цитирует 28-летнего бельгийца France Football.

    В текущем сезоне Азар забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач в 28 играх за «Челси».

    Источник: France Football

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    21.01.2019 22:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 10:14

      Надо быть немного скромней Эйден.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 22 января 2019, 07:15

      крепок и сладок сон Эдена на рассвете...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 22 января 2019, 06:45

      Стол у всех один, только он, как и все остальные сидят по ту сторону...)

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 21 января 2019, 23:55

      Хорошо пошутил, от души )))

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 21 января 2019, 23:34

      Это ему мама сказала.

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