Погба хочет продлить контракт с «МЮ» и будет просить повышения зарплаты почти в два раза

Теперь можно потребовать и повышения зарплаты.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба собирается вступить в переговоры с клубом по поводу нового контракта.
По нынешнему соглашению француз зарабатывает 290 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 15 миллионов в год). Футболист хочет, чтобы «МЮ» повысил ему зарплату до уровня нападающего Алексиса Санчеса, который получает 505 тысяч в неделю (примерно 26 миллионов в год).
- Погба перешел в «Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро.
- В этом сезоне хавбек провел за команду 26 матчей, забил 10 голов и сделал восемь результативных передач.
- Действующее соглашение Погба с «МЮ» рассчитано до июля 2021 года с возможностью продления еще на сезон.