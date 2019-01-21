Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погба хочет продлить контракт с «МЮ» и будет просить повышения зарплаты почти в два раза

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба собирается вступить в переговоры с клубом по поводу нового контракта.

    По нынешнему соглашению француз зарабатывает 290 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 15 миллионов в год). Футболист хочет, чтобы «МЮ» повысил ему зарплату до уровня нападающего Алексиса Санчеса, который получает 505 тысяч в неделю (примерно 26 миллионов в год).

    • Погба перешел в «Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро.
    • В этом сезоне хавбек провел за команду 26 матчей, забил 10 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Действующее соглашение Погба с «МЮ» рассчитано до июля 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2019 17:26
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 22:48

      Теперь можно потребовать и повышения зарплаты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 21 января 2019, 19:03

      губа у него не дура

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 21 января 2019, 18:54

      Тогда у меня вопрос к Полю: раз ты просишь за несколько хороших игр повышения ЗП, не хочешь ли ты вернуть клубу обратно те деньги, которые ты не отрабатывал, пока твоя игра не шла?
      Почему вообще футболисты мыслят с таким сильным перекосом в свою сторону??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 21 января 2019, 18:54

      Ну Санчес, ну красава. Вот развёл так развёл лохов))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 21 января 2019, 18:33

      а почему Санчес столько получает??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 21 января 2019, 18:14

      Такого только Де Хеа заслуживает 100% остальные 200 тысяч евро в неделю максимум

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11