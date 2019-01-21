Погба хочет продлить контракт с «МЮ» и будет просить повышения зарплаты почти в два раза

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба собирается вступить в переговоры с клубом по поводу нового контракта.

По нынешнему соглашению француз зарабатывает 290 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 15 миллионов в год). Футболист хочет, чтобы «МЮ» повысил ему зарплату до уровня нападающего Алексиса Санчеса, который получает 505 тысяч в неделю (примерно 26 миллионов в год).