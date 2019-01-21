Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак»: мошенники от имени клуба рассылают приглашения на просмотр в «Спартак-2» и дубль

    Пресс-служба «Спартака» сообщила о мошенничестве. По словам москвичей, неизвестные от имени клуба рассылают тренерам и футболистам фальшивые приглашения на просмотр во вторую и молодежную команды.

    «Спартак» – знаменитый бренд. К сожалению, нередки случаи, когда им прикрываются недобросовестные люди.

    За последние дни многие тренеры и футболисты получили в соцсетях сообщения якобы от начальника «Спартака-2», где сообщалось о предстоящем в феврале просмотре в команду и в дублирующий состав, а также предлагалось отправлять резюме тренеру-селекционеру красно-белых.

    ФК «Спартак-Москва» официально заявляет: наш клуб никогда не ведет поиск игроков подобным образом, а люди, рассылающие такие приглашения, очевидно преследуют корыстные цели.

    Будьте осторожны, не дайте мошенникам от футбола себя обмануть! Следите за достоверной информацией на нашем сайте и в официальных аккаунтах клуба в соцсетях», – говорится в заявлении на официальном сайте «Спартака».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2019 16:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 января 2019, 18:31

      Кем же надо быть, что бы вестись на сообщения в соц сетях и по эл.почте? Ну тренеры ладно, они могут быть не в теме, но молодые пацаны то...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11