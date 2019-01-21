«Мутко против»: Кудряшов ушел из «Рубина» из-за того, что ему не платили зарплату

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил причину ухода защитника Федора Кудряшова из «Рубина».

По информации источника, казанцы почти не платили футболисту зарплату.

«Руководство «Рубина» наконец нашло способ сэкономить: оно тупо перестало платить игрокам зарплату. Протестировать способ было решено на защитнике сборной России Федоре Кудряшове.

В марте 2018 года игрок заключил контракт с казанским клубом. С тех пор прошло 10 месяцев, и за это время игрок увидел СМС о зарплате всего пару раз [на самом деле Кудряшов стал игроком «Рубина» в июле 2017 года. Возможно, «Мутко против» имеет в виду продление контракта, но об этом событии «Бомбардиру» не удалось найти никакой информации]. Когда деньги на карточке стали заканчиваться, Кудряшов решил напомнить о себе, но услышал стандартное «потом».

В итоге футболист устал ждать и в начале января расторг контракт с «Рубином». Деньги (а это более 500 тысяч евро) Кудряшов, конечно, так и не увидел. Но зато услышал обыкновенное «потом», – пишет Мутко против.