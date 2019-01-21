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    «Мутко против»: Кудряшов ушел из «Рубина» из-за того, что ему не платили зарплату

    Телеграм-канал «Мутко против» сообщил причину ухода защитника Федора Кудряшова из «Рубина».

    По информации источника, казанцы почти не платили футболисту зарплату.

    «Руководство «Рубина» наконец нашло способ сэкономить: оно тупо перестало платить игрокам зарплату. Протестировать способ было решено на защитнике сборной России Федоре Кудряшове.

    В марте 2018 года игрок заключил контракт с казанским клубом. С тех пор прошло 10 месяцев, и за это время игрок увидел СМС о зарплате всего пару раз [на самом деле Кудряшов стал игроком «Рубина» в июле 2017 года. Возможно, «Мутко против» имеет в виду продление контракта, но об этом событии «Бомбардиру» не удалось найти никакой информации]. Когда деньги на карточке стали заканчиваться, Кудряшов решил напомнить о себе, но услышал стандартное «потом».

    В итоге футболист устал ждать и в начале января расторг контракт с «Рубином». Деньги (а это более 500 тысяч евро) Кудряшов, конечно, так и не увидел. Но зато услышал обыкновенное «потом», – пишет Мутко против.

    • Кудряшов перешел в «Рубин» из «Ростова» в июле 2017 года.
    • 10 января этого года защитник расторг контракт с казанцами.
    • Ранее сообщалось, что 30-летним футболистом интересуются «Краснодар» и «Фенербахче».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    21.01.2019 14:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 января 2019, 22:28

      где Бердыев там воровство бабла(для всех Зенит грабитель из бюджета)никто не обращает внимания на это(лярд зелени за 10 лет в Рубине).Бердыев не идёт в сборную потому-что там воровать нечего(лично моё мнение за его карьерой)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 января 2019, 15:42

      И это в Казани, Татарстане в отнюдь не депрессивном регионе, проблемы с финансированием у футбольной команды под руководством Бердыева...

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