Агент Сафонов – о трансфере Еременко в «Ростов», переходе Акуньи в «Зенит», интересе «Эвертона» к Дзюбе

Футбольный агент Алексей Сафонов дал интервью «Советскому спорту». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О Романе Еременко

– Роман Еременко подписал контракт с «Ростовом». Не мелковат ли для него масштаб задач, стоящих перед клубом?

– Он поиграл киевском «Динамо», приносил пользу в ЦСКА, провел прекрасные годы в «Рубине». Где-то оступился, и теперь ему есть, что доказывать. Иногда надо сделать шаг назад, чтобы сделать два вперед. Возраст позволяет, а по уровню интеллекта и техники он – один из самых ярких игроков нашего чемпионата.

В него надо поверить. Думаю, у Валерия Карпина, тяготеющего к атакующей игре, у Еременко должно получиться. К слову, у него и отец играл в Ростове. Город это футбольный, атмосфера на стадионе отличная – есть все для того, чтобы футболист получал удовольствие от игры.

Получается, что «Спартак» его в кондиции привел и бесплатно отдал «Ростову». Этот момент мне не совсем понятен.

О переходе Маркоса Акуньи в «Зенит»

– После закрытия трансферного окна 31 января «Зениту» будет проще выкупить у «Спортинга» Маркоса Акунью?

– Думаю, что проще. Наверняка и он сказал своему агенту подыскать ему клуб в топ-5 европейских чемпионатов, и когда поймет, что не получилось, у него останется два варианта – остаться в «Спортинге» за условный €1 млн годовых или поехать в «Зенит», где могут и €3 млн евро зарплаты насыпать.

Футбол – это бизнес. «Спортингу» выгодно продать игрока за €20 млн и взять на его место двоих. Один из них выстрелит и вновь будет выгодно продан.

– А цена на Акунью после 31 января упадет?

– В этом отношении у нас очень своеобразный трансферный рынок, и у меня много вопросов к менеджерам наших клубов. Думаю, что цена не упадет. Конечно, в Европе тоже бывает, что футболист стоит €18 млн, а его покупают за €20 млн, но только в России сторублевого игрока покупают за 300 рублей. Почему такое происходит? Значит, здесь есть чьи-то интересы – менеджмента или третьего лица.

Об Артеме Дзюбе

– Видите ли вы Артема Дзюбу в «Эвертоне»?

– Думаю, денег он в России заработал достаточно, а «Эвертон» – та команда, где он теоретически может заиграть. Раньше за этот клуб уже выступали российские футболисты: Динияр Билялетдинов, Андрей Канчельскис. Андрей всегда подчеркивал, что в клубе прекрасная футбольная атмосфера, и у команды много преданных болельщиков. И там всегда нормально принимали иностранцев.

– Для сборной России предпочтительнее было бы, чтобы Дзюба попытал счастья или остался в «Зените»?

– Это его последний шанс уехать в Европу. Всегда уважаю хоккеистов, которые уезжают в НХЛ даже на меньшие деньги, чем в КХЛ, и не понимаю тех, кто от таких предложений отказывается. Это ведь вершина, хоккейная Мекка. Некоторые готовы бесплатно ехать туда играть, поэтому не понимаю тех, кто имеет шанс и не пытается воспользоваться им.

То же самое НБА в баскетболе и АПЛ в футболе. Пусть у тебя даже не получится, но ты хотя бы для себя окунешься в атмосферу настоящей футбольной Англии – футбол самого высокого уровня раз в три-четыре дня, прекрасные поля, великолепная поддержка на трибунах. Эти впечатления не купить ни за какие деньги.