«Спартак»: «Маловероятно, что Зе Луиш сыграет с «Ростовом». Участие Селихова невозможно»

Что поделаешь. Поправляйтесь ребята.
Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов перед первым матчем команды на Кубок «Матч Премьер» против «Ростова» рассказал о состоянии двух футболистов красно-белых.
– У Зе Луиша простуда, но уже без температуры. Есть слабость после этой простуды, вполне закономерно. Оставили его для индивидуальной тренировки в тренажерном зале. Надеемся, в понедельник будет тренироваться на улице. Посмотрим, в каком объеме, решим утром.
– Сыграть с «Ростовом» не сможет?
– Маловероятно.
– Александр Селихов?
– У Селихова сохраняется небольшая температурка, и его участие в игре невозможно.
- Матч начнется в 20:00 по Москве.
- Другие участники Кубка «Матч Премьер» – «Зенит», «Локомотив».
- «Спартак» идет в РПЛ четвертым.