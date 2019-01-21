«Спартак»: «Маловероятно, что Зе Луиш сыграет с «Ростовом». Участие Селихова невозможно»

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов перед первым матчем команды на Кубок «Матч Премьер» против «Ростова» рассказал о состоянии двух футболистов красно-белых.

– У Зе Луиша простуда, но уже без температуры. Есть слабость после этой простуды, вполне закономерно. Оставили его для индивидуальной тренировки в тренажерном зале. Надеемся, в понедельник будет тренироваться на улице. Посмотрим, в каком объеме, решим утром.

– Сыграть с «Ростовом» не сможет?

– Маловероятно.

– Александр Селихов?

– У Селихова сохраняется небольшая температурка, и его участие в игре невозможно.