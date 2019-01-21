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    «Спартак»: «Маловероятно, что Зе Луиш сыграет с «Ростовом». Участие Селихова невозможно»

    Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов перед первым матчем команды на Кубок «Матч Премьер» против «Ростова» рассказал о состоянии двух футболистов красно-белых.

    – У Зе Луиша простуда, но уже без температуры. Есть слабость после этой простуды, вполне закономерно. Оставили его для индивидуальной тренировки в тренажерном зале. Надеемся, в понедельник будет тренироваться на улице. Посмотрим, в каком объеме, решим утром.

    – Сыграть с «Ростовом» не сможет?

    – Маловероятно.

    – Александр Селихов?

    – У Селихова сохраняется небольшая температурка, и его участие в игре невозможно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2019 09:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 19:02

      Что поделаешь. Поправляйтесь ребята.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 21 января 2019, 16:27

      Лишь бы у Зе осложнения на ногти простуда не дала.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 21 января 2019, 13:01

      У Селихова сохраняется небольшая температурка, и его участие в игре невозможно...
      Вот так бы на работе.

      1
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 21 января 2019, 12:47

      Глушак то сыграет ???? как же мы без него ?!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 21 января 2019, 12:28

      Короче парням просто в лом играть)) Шутка. Скорейшего выздоровления!

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