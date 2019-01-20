Покеттино – о матче с «Фулхэмом»: «Я так рад трем очкам, это была не лучшая игра» 

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:1).

«Я так рад трем очкам, это была не лучшая игра. Игра была очень плотной, мы забили три гола. Но я так рад, потому что во втором тайме мы показали характер. В первом тайме было немного сложно.

После того как Льоренте забил в свои ворота, мы боролись на стандартах, а они играли длинными передачами. Нам было сложно разобраться с этой проблемой, но в целом, я думаю, мы доминировали», – сказал Покеттино.