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    Покеттино – о матче с «Фулхэмом»: «Я так рад трем очкам, это была не лучшая игра» 

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:1).

    «Я так рад трем очкам, это была не лучшая игра. Игра была очень плотной, мы забили три гола. Но я так рад, потому что во втором тайме мы показали характер. В первом тайме было немного сложно.

    После того как Льоренте забил в свои ворота, мы боролись на стандартах, а они играли длинными передачами. Нам было сложно разобраться с этой проблемой, но в целом, я думаю, мы доминировали», – сказал Покеттино.

    • «Тоттенхэм» занимает третью строчку в турнирной таблице.
    • Победный гол забил полузащитник Гарри Уинкс в добавленное время.

    Источник: Football.London

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    20.01.2019 22:54
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