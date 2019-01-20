Гвардиола: «В январе не выигрывают АПЛ и не упускают победу в ней. Игр еще много»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат мачта 23-го тура АПЛ против «Хаддерфсилда» (3:0).

«По нашей игре мы не заслуживали больше трех голов. В будущем мы прибавим. Мы должны требовать от себя большего в каждой игре и показывать максимум, но иногда это сложно. Они глубоко обороняются.

Мы достигли невероятных показателей в лиге и в Кубке. У нас невероятное количество очков. Но игра может показать нам, что мы должны прибавлять.

Мы забили много голов, все идет хорошо. Одна команда играет лучше нас. Сейчас январь, и впереди еще много игр. В январе не выигрывают АПЛ и не упускают победу в ней. Мы должны сконцентрироваться на том, что мы должны сделать. Если «Ливерпуль» побеждает, то и мы должны побеждать. Если «Ливерпуль» проигрывает, то мы все равно должны побеждать», – сказал Гвардиола.