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    Гвардиола: «В январе не выигрывают АПЛ и не упускают победу в ней. Игр еще много»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат мачта 23-го тура АПЛ против «Хаддерфсилда» (3:0).

    «По нашей игре мы не заслуживали больше трех голов. В будущем мы прибавим. Мы должны требовать от себя большего в каждой игре и показывать максимум, но иногда это сложно. Они глубоко обороняются.

    Мы достигли невероятных показателей в лиге и в Кубке. У нас невероятное количество очков. Но игра может показать нам, что мы должны прибавлять.

    Мы забили много голов, все идет хорошо. Одна команда играет лучше нас. Сейчас январь, и впереди еще много игр. В январе не выигрывают АПЛ и не упускают победу в ней. Мы должны сконцентрироваться на том, что мы должны сделать. Если «Ливерпуль» побеждает, то и мы должны побеждать. Если «Ливерпуль» проигрывает, то мы все равно должны побеждать», – сказал Гвардиола.

    • «Ливерпуль» с 60 очками занимает первую строчку в турнирной таблице.
    • «Манчестер Сити» с 56 очками идет вторым.

    Источник: BBC

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    20.01.2019 19:06
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