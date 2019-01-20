ПАОК опроверг переход Ингассона из «Ростова» в греческий клуб

От Ингасона руки прочь!!!!
Мы его не отдадим. Он у нас уже как ветеран и мы его все любим
Спортивный директор ПАОКа Марио Бранко опроверг информацию о переходе в греческий клуб защитника «Ростова» Сверрира Ингасона.
«Сверрир Ингасон – хороший игрок, но на данный момент информация о его возможном переходе в ПАОК – просто слухи», – сказал Бранко.
- Ранее сообщалось, что ПАОК и «Ростов» согласовали трансфер 25-летнего исландца.
- Защитником интересуются «Зенит» и «Краснодар».
- В этом сезоне Ингасон провел в РПЛ 17 матчей и забил два гола.