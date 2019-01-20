ПАОК опроверг переход Ингассона из «Ростова» в греческий клуб

Спортивный директор ПАОКа Марио Бранко опроверг информацию о переходе в греческий клуб защитника «Ростова» Сверрира Ингасона.

«Сверрир Ингасон – хороший игрок, но на данный момент информация о его возможном переходе в ПАОК – просто слухи», – сказал Бранко.