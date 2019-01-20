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    ПАОК опроверг переход Ингассона из «Ростова» в греческий клуб

    Спортивный директор ПАОКа Марио Бранко опроверг информацию о переходе в греческий клуб защитника «Ростова» Сверрира Ингасона.

    «Сверрир Ингасон – хороший игрок, но на данный момент информация о его возможном переходе в ПАОК – просто слухи», – сказал Бранко.

    Источник: Sport24

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    20.01.2019 17:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 20 января 2019, 21:14

      От Ингасона руки прочь!!!!
      Мы его не отдадим. Он у нас уже как ветеран и мы его все любим

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 20 января 2019, 18:17

      вот и славно

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