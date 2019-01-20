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    «Ростов» – о возможном переносе матча с «Краснодаром»: «Считаем это недопустимым»

    Пресс-служба «Ростова» выступила с заявлением относительно возможного переноса ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара».

    «Уважаемые болельщики! Совместная комиссия РФС и РПЛ рассмотрит возможность переноса ответного матча 1/4 финала Олимп Кубка России между «Ростовом» и «Краснодаром» на более поздний срок.

    Исходя из крайне негативной реакции болельщиков, клуб считает это недопустимым. Матч может быть перенесен на будний день, что несомненно скажется на посещаемости, а также вызовет определенный дискомфорт у людей, которые собираются посетить стадион.

    Клуб будет делать все возможное, чтобы отстоять интересы болельщиков команды», – говорится в сообщении «Ростова».

    • Игра запланирована на 24 февраля.
    • В первом матче команды сыграли вничью – 2:2.

    Карпин – о возможном переносе матча Кубка России с «Краснодаром»: «Это беспредел»

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    20.01.2019 14:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 января 2019, 23:28

      Если РФС "бьет по карману" Ростов переносом матча, то пусть доплачивают клубу за финансовые убытки от посещаемости!

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