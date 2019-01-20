«Ростов» – о возможном переносе матча с «Краснодаром»: «Считаем это недопустимым»

Пресс-служба «Ростова» выступила с заявлением относительно возможного переноса ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара».

«Уважаемые болельщики! Совместная комиссия РФС и РПЛ рассмотрит возможность переноса ответного матча 1/4 финала Олимп Кубка России между «Ростовом» и «Краснодаром» на более поздний срок.

Исходя из крайне негативной реакции болельщиков, клуб считает это недопустимым. Матч может быть перенесен на будний день, что несомненно скажется на посещаемости, а также вызовет определенный дискомфорт у людей, которые собираются посетить стадион.

Клуб будет делать все возможное, чтобы отстоять интересы болельщиков команды», – говорится в сообщении «Ростова».

Игра запланирована на 24 февраля.

В первом матче команды сыграли вничью – 2:2.

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