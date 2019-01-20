Дзюба после чемпионата мира-2018 хотел подарить Черчесову скафандр космонавта

Директор РПЛ по маркетингу Евгений Савин рассказал, что хотел подарить форвард сборной России Артем Дзюба главному тренеру Станиславу Черчесову на его день рождения в 2018 году. Идею реализовать не удалось.

— Всем запомнилось поздравление Станислава Черчесова с днем рождения, когда игроки сборной вышли на тренировку в накладных усах.

— Идею с накладными усами предложила креативная группа из РФС. Они позвонили мне, я согласовал это с капитаном команды Артемом Дзюбой. Ему идея сразу понравилась, и он захотел ее дополнить — принести на тренировку настоящий скафандр космонавта и подарить его Станиславу Саламовичу.

Это удачно ложилось в нашу концепцию, если вспомнить, что все игроки были еще и в футболках с изображением тренера в образе космонавта с надписью «Ты просто космос, Стас». Но в итоге скафандр найти не удалось, а все остальное реализовали. Знаю, что Станислав Саламович поздравление оценил. Плюс к этому получилась хорошая медийная история.