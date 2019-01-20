Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба после чемпионата мира-2018 хотел подарить Черчесову скафандр космонавта

    Директор РПЛ по маркетингу Евгений Савин рассказал, что хотел подарить форвард сборной России Артем Дзюба главному тренеру Станиславу Черчесову на его день рождения в 2018 году. Идею реализовать не удалось.

    — Всем запомнилось поздравление Станислава Черчесова с днем рождения, когда игроки сборной вышли на тренировку в накладных усах.

    — Идею с накладными усами предложила креативная группа из РФС. Они позвонили мне, я согласовал это с капитаном команды Артемом Дзюбой. Ему идея сразу понравилась, и он захотел ее дополнить — принести на тренировку настоящий скафандр космонавта и подарить его Станиславу Саламовичу.

    Это удачно ложилось в нашу концепцию, если вспомнить, что все игроки были еще и в футболках с изображением тренера в образе космонавта с надписью «Ты просто космос, Стас». Но в итоге скафандр найти не удалось, а все остальное реализовали. Знаю, что Станислав Саламович поздравление оценил. Плюс к этому получилась хорошая медийная история.

    • На чемпионате мира-2018 наша команда вылетела в четвертьфинале.
    • Тренеру в прошлом году исполнилось 55 лет.
    • Ближайший матч сборная России проведет 21 марта – против бельгийцев.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2019 08:32
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 января 2019, 20:19

      ну чечес для тебя казанок приготовил а стас вооще не космос так подземелье

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 16:08

      Надо было обратиться к Якубовичу. У него все есть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 20 января 2019, 14:44

      2 сапога пара

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 20 января 2019, 13:23

      КАК БЫЛ БАРАНОМ ИМ И ОСТАЛСЯ КАК И ВСЕ В КОМАНДЕ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ДА БАКЛАНЫ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 января 2019, 10:13

      Денег наверное зажал..на скафандр!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > афоня72 20 января 2019, 10:27

      у этого и денег нет??? тогда подарил бы горшок его тоже можно и туда и сюда использовать

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11