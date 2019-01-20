Экс-заместитель спортивного директора «Зенита»: «Сарри является фанатом Паредеса»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини рассказал, что главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заинтересован в полузащитнике россиян Леандро Паредесе. Лондонцы имеют желание купить игрока.

«Сарри хотел пригласить Паредеса еще в «Наполи», он фанат аргентинца. «Зениту» же важно найти замену игроку», – сказал итальянец в эфире RMC.