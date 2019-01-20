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    Экс-заместитель спортивного директора «Зенита»: «Сарри является фанатом Паредеса»

    Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини рассказал, что главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заинтересован в полузащитнике россиян Леандро Паредесе. Лондонцы имеют желание купить игрока.

    «Сарри хотел пригласить Паредеса еще в «Наполи», он фанат аргентинца. «Зениту» же важно найти замену игроку», – сказал итальянец в эфире RMC.

    • Хавбек перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за петербуржцев 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Портал Transfermarkt оценивает Паредеса в 25 миллионов евро.

    Источник: RMC

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    20.01.2019 08:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +718

      ДВС 20 января 2019, 17:55

      Поверю, когда интерес будет монетизирован в красивую кучу евролямов.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 16:04

      В чем же дело встало? Покупайте.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 января 2019, 12:13

      Ага, с детства за него болеет ))))

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 января 2019, 11:31

      Паредес ехал к Манчини, а кто поедет к тренеру-Семаку? У Зенита денег дохрена, поэтому они могут себе позволить держать немотивированного игрока на лавке, а потом отпустить свободным агентом!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 января 2019, 10:24

      Сарри Сарри А КТО ЭТО ТАКОЙ??? что он выиграл??? вокруг него столько шумихи а толку НОЛЬ!!! а уж Паредес это вообще безобразие чтобы про него постоянно что то писать обсуждать и тд и тп

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 января 2019, 09:08

      Если Сарри фанат Паредеса, как утверждает Чинквини, то 40-45 млн. евро для Абрамовича не проблема для его покупки. Тем более, что после поражения от "Арсенала" 0:2, Сарри остался недоволен группой игроков, сказав, что они недостаточно психологически агрессивны из-за своих личностных качеств. А у Паредеса с этим проблем нет...

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