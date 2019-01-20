Анри: «Монако» нужно начинать сначала»

Проиграть можно по разному. Но это поражение очень болезненное.
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри дал комментарий после матча 21 тура Лиги 1 против «Страсбура» (1:5). Специалист призвал игроков пропустить критику.
«В первом тайме, будучи вдесятером, мы смотрелись лучше. Должны были бить пенальти, но его не назначили. Теперь нужно пропустить критику и начинать работу сначала. Мы стараемся сохранить место в Лиге 1», – сказал Анри.
- «Монако» идет на предпоследнем месте в Лиге 1.
- Отставание от зоны переходных матчей – два очка.
- Из 21 матча турнира красно-белые победили в трех.