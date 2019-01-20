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    Анри: «Монако» нужно начинать сначала»

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри дал комментарий после матча 21 тура Лиги 1 против «Страсбура» (1:5). Специалист призвал игроков пропустить критику.

    «В первом тайме, будучи вдесятером, мы смотрелись лучше. Должны были бить пенальти, но его не назначили. Теперь нужно пропустить критику и начинать работу сначала. Мы стараемся сохранить место в Лиге 1», – сказал Анри.

    • «Монако» идет на предпоследнем месте в Лиге 1.
    • Отставание от зоны переходных матчей – два очка.
    • Из 21 матча турнира красно-белые победили в трех.

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    20.01.2019 06:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 15:34

      Проиграть можно по разному. Но это поражение очень болезненное.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28516

      JTherry 20 января 2019, 12:28

      с такой игрой, скорее всего, окажетесь во второй лиге... хаос в обороне и беззубая атака - что может быть хуже?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 января 2019, 11:50

      Если руководство не предпримет сейчас экстренные меры, то Монако начнет следующий сезон в Лиге 2!!! Пригласите тренера, а не бывшего футболиста, еще можно что-то исправить!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 20 января 2019, 11:20

      Так начинай, Тьеррюшка! Давно пора.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 20 января 2019, 11:19

      тренера не физрука поставить, тогда и будет результат.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 20 января 2019, 10:54

      Без тебя

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 20 января 2019, 09:12

      Начать надо с вашего, мсье Анри, увольнения. Не такой уж плохой там состав, чтобы настолько беззубо играть. У нас люди почему-то традиционно валят на Головина, и да он играет далеко от своего максимума, но у Монако игры нет в целом. И здесь человек, не имеющий стабильной позиции и понятной роли на поле, вряд-ли кардинально может всё поменять. Сразу говорил: увольнение Жардима - глупость. Он хотя бы в самом начале сезона очков набрал, а то бы сейчас Монако уже себе забронировал вылет. А Анри так игру Монако и не привил. Пеняют на травмы, но в обороне тоже ведь хаос, а там изменений не так много. Ну и идеи, понимание за счёт чего Монако должен забивать и выигрывать, за всё время не появилось.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 января 2019, 08:46

      Уволив тренера с которым команда добивалась успеха, пригласили не опытного наставника, который бы мог поставить игру и встряхнуть игроков в этой ситуации, а начинающего Анри, который самостоятельно нигде тренером не работал. Психологический груз давит как на игроков так и на тренерский штаб. Сыграв 4 матча без поражений, Но вчера "Страсбур" нанёс ощутимое поражение. Руководство клуба лихорадочно покупает опытных игроков, но и они не могут внести перелом в затянувшийся игровой кризис команды.

      5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 20 января 2019, 07:53

      с лиги 2 что ли???

      3
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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > piligrim1986 20 января 2019, 09:44

      Очищение ФНЛ.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > vladik12 20 января 2019, 11:26

      ну типа того

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