Анри: «Монако» нужно начинать сначала»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри дал комментарий после матча 21 тура Лиги 1 против «Страсбура» (1:5). Специалист призвал игроков пропустить критику.

«В первом тайме, будучи вдесятером, мы смотрелись лучше. Должны были бить пенальти, но его не назначили. Теперь нужно пропустить критику и начинать работу сначала. Мы стараемся сохранить место в Лиге 1», – сказал Анри.