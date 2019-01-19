Покеттино – после травмы Кейна: «Нападающего может сыграть Алли, Льоренте, Ламела. Много игроков»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино ответил на вопрос о том, кто может сыграть нападающего в матче 23-го тура АПЛ с «Фулхэмом».

«Вчера я смотрел матч «Барселоны» с «Леванте», и на месте форварда играл Лео Месси. Может сыграть Льоренте, может сыграть Алли, может сыграть Ламела, могут сыграть молодые игроки – Стерлинг, Пэрротт.

Могут сыграть много, много игроков. Вы не обязаны выбирать нападающим одного футболиста.

Посмотрите, Азар играл нападающего, когда мы играли с «Челси», в то время как Жиру был на лавке, а Мората был вне заявки.

Мы сумасшедшие. Тренеры могут иногда решит сделать что-то особенное, нет?» – сказал Покеттино.