Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Покеттино – после травмы Кейна: «Нападающего может сыграть Алли, Льоренте, Ламела. Много игроков»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино ответил на вопрос о том, кто может сыграть нападающего в матче 23-го тура АПЛ с «Фулхэмом».

    «Вчера я смотрел матч «Барселоны» с «Леванте», и на месте форварда играл Лео Месси. Может сыграть Льоренте, может сыграть Алли, может сыграть Ламела, могут сыграть молодые игроки – Стерлинг, Пэрротт.

    Могут сыграть много, много игроков. Вы не обязаны выбирать нападающим одного футболиста.

    Посмотрите, Азар играл нападающего, когда мы играли с «Челси», в то время как Жиру был на лавке, а Мората был вне заявки.

    Мы сумасшедшие. Тренеры могут иногда решит сделать что-то особенное, нет?» – сказал Покеттино.

    • Во вторник стало известно, что форвард Гарри Кейн пропустит полтора месяца из-за травмы.
    • «Тоттенхэм» с 48 очками занимает третью строчку в таблице.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2019 21:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11