Магнуссон: «В России очень сильная лига. Мне это нравится»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон дал интервью клубной пресс-службе.

— Кристиян Бистрович сказал, что самое худшее на сборах – это беготня по гольф-полям. Согласен с этим?

— На все сто. Нет вещи хуже, чем эта! Ненавижу бегать по гольф-полям (улыбается). Уж лучше выполнять беговую работу на поле.



— Ты видел и «Зенит», и «Краснодар», и «Локомотив». Какая российская команда впечатлила тебя в первой части чемпионата?

— Многие, и эти в том числе. Даже если бы я не знал названий, сказал бы то же самое. В России очень сильная лига, и мне это нравится.



— В первой части сезона особняком стоит игра с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Болельщики до сих пор очень гордятся той победой…

— Ей можно и нужно гордиться еще долго! Я и сам ей очень горжусь. Это была великолепная игра, еще важнее — что мы сумели обыграть «Реал» дважды подряд. Ни одна команда в еврокубковой истории до этого момента не выигрывала на «Сантьяго Бернабеу» у «Реала» со счетом 3:0, и это многое нам дало.