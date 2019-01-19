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    Магнуссон: «В России очень сильная лига. Мне это нравится»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон дал интервью клубной пресс-службе.

    — Кристиян Бистрович сказал, что самое худшее на сборах – это беготня по гольф-полям. Согласен с этим?

    — На все сто. Нет вещи хуже, чем эта! Ненавижу бегать по гольф-полям (улыбается). Уж лучше выполнять беговую работу на поле.

    — Ты видел и «Зенит», и «Краснодар», и «Локомотив». Какая российская команда впечатлила тебя в первой части чемпионата?

    — Многие, и эти в том числе. Даже если бы я не знал названий, сказал бы то же самое. В России очень сильная лига, и мне это нравится.

    — В первой части сезона особняком стоит игра с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Болельщики до сих пор очень гордятся той победой…

    — Ей можно и нужно гордиться еще долго! Я и сам ей очень горжусь. Это была великолепная игра, еще важнее — что мы сумели обыграть «Реал» дважды подряд. Ни одна команда в еврокубковой истории до этого момента не выигрывала на «Сантьяго Бернабеу» у «Реала» со счетом 3:0, и это многое нам дало.

    • Исландец перешел в московский клуб в июле из «Бристоль Сити».
    • Сумма трансфера – 2,8 миллиона евро.
    • В 18-ти матчах забил один гол.
    • Армейцы после 17 туров РПЛ занимают третье место.
    • Игры чемпионата возобновятся в марте.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    19.01.2019 18:18
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