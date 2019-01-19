Ройс – о переходе в «Баварию»: «Никогда! Вы меня там не увидите, обещаю»

Баварии этот хрусталь и даром ща ненужен. Средненький игрок. Да и тем более 30 лет. В Баварии омоложение состава)))) а не сбор хлама. Так что закатай губу Марко. В Баварии тебя не ждут))) ранее написали уже когда его хотели видеть в клубе.
Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс ответил на вопрос о теоретическом переходе в «Баварию».
«Я? В «Баварию»? Никогда!
Вы никогда меня там не увидите. Обещаю», – сказал 29-летний игрок сборной Германии.
Вчера, 18-го января, мюнхенский клуб сократил отставание от дортмундцев в турнирной таблице Бундеслиги до трех очков. В 20:30 по московскому времени лидер чемпионской гонки сыграет на выезде с «РБ Лейпциг».
- Ройс выступает за «Боруссию» Д с января 2012.
- В текущем сезоне забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 24 матчах.
- Футбольный союз Германии признал его лучшим игроком сборной в 2018 году.