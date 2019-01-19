Ройс – о переходе в «Баварию»: «Никогда! Вы меня там не увидите, обещаю»

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс ответил на вопрос о теоретическом переходе в «Баварию».

«Я? В «Баварию»? Никогда!

Вы никогда меня там не увидите. Обещаю», – сказал 29-летний игрок сборной Германии.

Вчера, 18-го января, мюнхенский клуб сократил отставание от дортмундцев в турнирной таблице Бундеслиги до трех очков. В 20:30 по московскому времени лидер чемпионской гонки сыграет на выезде с «РБ Лейпциг».