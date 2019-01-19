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    Ройс – о переходе в «Баварию»: «Никогда! Вы меня там не увидите, обещаю»

    Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс ответил на вопрос о теоретическом переходе в «Баварию».

    «Я? В «Баварию»? Никогда!

    Вы никогда меня там не увидите. Обещаю», – сказал 29-летний игрок сборной Германии.

    Вчера, 18-го января, мюнхенский клуб сократил отставание от дортмундцев в турнирной таблице Бундеслиги до трех очков. В 20:30 по московскому времени лидер чемпионской гонки сыграет на выезде с «РБ Лейпциг».

    • Ройс выступает за «Боруссию» Д с января 2012.
    • В текущем сезоне забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 24 матчах.
    • Футбольный союз Германии признал его лучшим игроком сборной в 2018 году.

    Источник: Sport1

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    19.01.2019 17:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 20 января 2019, 12:14

      Баварии этот хрусталь и даром ща ненужен. Средненький игрок. Да и тем более 30 лет. В Баварии омоложение состава)))) а не сбор хлама. Так что закатай губу Марко. В Баварии тебя не ждут))) ранее написали уже когда его хотели видеть в клубе.

      -1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 января 2019, 18:55

      Насколько мне известно, его в Баварии никто не ждёт,о чём вообще шум?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto 19 января 2019, 18:51

      Ваще я думаю его вместе с Гетце и Левандовски хотели забрать, ша то он уже им не нужен, вот и может так говорить...

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 19 января 2019, 18:11

      Ну конечно Роналду тоже везде кричал, что закончит карьеру в Реале, а теперь в Италии и слова футболистов, а точнее цена их, как слова чиновников, т.е. 1 копейка

      3
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 19 января 2019, 17:40

      Ну вот зачем так категорично? А если станет тренером и его позовут в "Баварию"?

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