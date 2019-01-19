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    Погба: «Сульшер вернулся во времена Фергюсона. Для Уле-Гуннара «Манчестер Юнайтед» – это дом»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поговорил о главном тренере Уле-Гуннаре Сульшере. Норвежец возглавил команду в прошлом месяце.

    «Сульшер попал домой. Он здесь все знает. Тренер вернулся во времена сэра Алекса Фергюсона. Все как прежде», – считает француз.

    • «Юнайтед» при Сульшере еще ни разу не потерял очки в АПЛ.
    • В АПЛ команда идет шестой.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов британцам предстоит сыграть с «ПСЖ».

    Источник: ВВС

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    19.01.2019 10:13
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    Комментарии118
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 23 января 2019, 22:04

      Пока мы тут плюшками балуемся и баттлы мутим, глава Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо принес присягу на посту исполняющего обязанности президента Венесуэлы...
      Администрация президента США сообщила, что Дональд Трамп признал Гуайдо главой страны. Также о поддержке оппозиционера заявил Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро...
      Похоже плакали денежки наших нефтянников и инвестиции в шатающегося Мадуро... Свалят хлопца...

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 23 января 2019, 22:10

      Посмотрел на новостной ленте эту весть. Наши ещё там по воюют за свои позиции.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 23 января 2019, 23:18

      рас Путин не снимает Трампа, значит всё идёт по плану..)

      здоров всем!

      6
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 23 января 2019, 23:24

      Ну, наконец-то я тебя дождался, дорогой!!
      По плану, в полоборота и через одно место!..
      Это по нашему!..))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 21:26

      -- Дорогая, я сегодня задержусь допоздна на работе. -- Гарантируешь ?...
      -- Двойственное чувство -- это когда на капоте твоей машины гвоздём нацарапано : " В сексе ты лучший!"
      -- Объявляю вас мужем и женой ! -- Как мужем ?! Ты же говорила -- в кино пойдём !

      5
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 23 января 2019, 21:29

      Хорошие вопросы, торжественные ответы и обломные ожидания..))

      Олег, ниже отписался по кипешу..)))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 23 января 2019, 21:30

      Ша гляну, Андрей.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 23 января 2019, 21:22

      Для Рубик Докоян...
      (с) без всякого в чью бы то строну...

      Олег, я, вообще, без претензий!!!!!!!
      Это мой тупорылый юмор..))
      Всегда всё на себя напяливаю, что бы никого не задеть!..))


      Для zigbert...
      Сандро, приятных сновидений!!..))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 23 января 2019, 21:31

      Ясно, Андрей, проехали.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 21:20

      -- Вчера смешала шампанское с водкой и исполнила три чужих желания.
      -- Мозгов, конечно, не видно. но когда их не хватает - заметно.
      -- Объявление: " Играю на нервах. Могу на бис. "

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 21:14

      -- Вчера гостил у Люси. Надписи в лифте полностью подтвердились.
      --Любовнику от тебя нужно только одно, а мужу подавай первое. второе и компот.
      -- Молодой носитель тестостерона ищет красивую носительницу эстрогена для совместного выделения эндорфинов...

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 21:10

      Пора мне заканчивать. Всего доброго.Спокойной ночи!

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 января 2019, 21:15

      Пока, Саша, спокойной ночи !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 21:05

      Девушка, вы поймите, я ведь не каждой девушке предлагаю. -- Да вы, молодой человек, не расстраивайтесь, я ведь тоже не каждому отказываю...

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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 21:03

      Любовь не продаётся! Но финансовая поддержка приветствуется.
      -- Дорогая, я ухожу от тебя. -- Почему ? -- Нашёл по дешевле.
      -- Люся, может тебе выйти замуж ? -- За кого, Маша? -- Да, мало ли дураков...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 20:59

      В выходные постараюсь найти свои записи по ментовским перлам и медицинским. Пока нашёл вырезки из коротких анекдотов, отобрал несколько для настроения и продолжения дневной темы :
      Слухи о том, что мужчины всегда хотят секса, сильно преувеличены... Едят они значительно чаще.

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 23 января 2019, 21:04

      Прочитал с укоризной в свою сторону, но что есть, - то есть..))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 23 января 2019, 21:09

      Не понял, Андрей, Ты о чём ? Тут без всякого в чью бы то строну. Я ещё с Толей раньше на эту тему говорил, что писал посты в соцсетях, выкладывая свои записи из ментовских, судебных и медицинских будней, но никак их не найду, блин.

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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 23 января 2019, 20:11

      1. 26/1/2019 15:00 Севилья - Леванте 2:0
      2. 26/1/2019 20:30 Леганес – Эйбар 1:1
      3. 27/1/2019 14:00 Вальядолид – Сельта 1:1
      4. 27/1/2019 20:30 Атлетик Б - Бетис 1:0
      5. 27/1/2019 22:45 Эспаньол - Реал Мадрид 0:2

      6. 26/1/2019 22:30. Милан – Наполи 0:1
      7. 27/1/2019 17:00 Парма – СПАЛ 1:0
      8. 27/1/2019 17:00. Аталанта – Рома 1:0
      9. 27/1/2019 20:00 Торино – Интер 0:1
      10. 28/1/2019 22:30 Эмполи - Дженоа 1:0

      11. 25/1/2019 22:30 Герта - Шальке-04 2:1
      12. 26/1/2019 17:30. Фрайбург – Хофенхайм 1:2
      13. 26/1/2019 17:30 Вольфсбург – Байер 1:1
      14. 26/1/2019 20:30 Вердер – Айнтрахт 2:2
      15. 27/1/2019 20:00 Фортуна – Лейпциг 0:2

      спасибо !

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 23 января 2019, 20:13

      А вот и Макс лёгок на помине, ща и я зарисую его прогноз. )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 23 января 2019, 20:18

      Показания со счётчика сняты... )))

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