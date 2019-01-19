Погба: «Сульшер вернулся во времена Фергюсона. Для Уле-Гуннара «Манчестер Юнайтед» – это дом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поговорил о главном тренере Уле-Гуннаре Сульшере. Норвежец возглавил команду в прошлом месяце.

«Сульшер попал домой. Он здесь все знает. Тренер вернулся во времена сэра Алекса Фергюсона. Все как прежде», – считает француз.