Погба: «Сульшер вернулся во времена Фергюсона. Для Уле-Гуннара «Манчестер Юнайтед» – это дом»

Пока мы тут плюшками балуемся и баттлы мутим, глава Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо принес присягу на посту исполняющего обязанности президента Венесуэлы...
Администрация президента США сообщила, что Дональд Трамп признал Гуайдо главой страны. Также о поддержке оппозиционера заявил Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро...
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поговорил о главном тренере Уле-Гуннаре Сульшере. Норвежец возглавил команду в прошлом месяце.
«Сульшер попал домой. Он здесь все знает. Тренер вернулся во времена сэра Алекса Фергюсона. Все как прежде», – считает француз.
- «Юнайтед» при Сульшере еще ни разу не потерял очки в АПЛ.
- В АПЛ команда идет шестой.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов британцам предстоит сыграть с «ПСЖ».