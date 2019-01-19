Нагельсман: «В первом тайме против «Баварии» мы сыграли ужасно»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман оценил исход матча 18 тура Бундеслиги против «Баварии» (1:3). Специалист недоволен первым таймом.

«Первый тайм в нашем исполнении был ужасен, во втором мы показали хорошую игру. была похожа на ту, что была в первом круге. В первом тайме мы выглядели слабыми и испуганными, демонстрировали мало агрессии. В обороне нам не хватало смелости.

«Бавария» создала много моментов, так что пропущенные мячи были заслуженными. Во время перерыва мы перестроились. Игрой во втором тайме мы можем быть довольны. «Бавария» победила заслуженно», – сказал тренер.