Кириченко – игрокам «Уфы»: «Поверьте, у нас все будет хорошо»

Главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко обратился к футболистам команды. Это случилось после того как игроки поздравили специалиста с днем рождения.

«Благодарю вас за профессиональное отношение. Это лучший подарок для любого тренера. Поверьте, у нас все будет хорошо», – сказал Кириченко.