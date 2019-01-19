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    Кириченко – игрокам «Уфы»: «Поверьте, у нас все будет хорошо»

    Главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко обратился к футболистам команды. Это случилось после того как игроки поздравили специалиста с днем рождения.

    «Благодарю вас за профессиональное отношение. Это лучший подарок для любого тренера. Поверьте, у нас все будет хорошо», – сказал Кириченко.

    • Уфимцы идут в РПЛ в зоне переходных матчей.
    • Кириченко исполнилось 42 года.
    • «Уфа» – первая команда, где специалист стал главным тренером без приставки «и.о.».

    Источник: YouTube-канал «Уфы»

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    19.01.2019 08:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 января 2019, 12:17

      Ну вылет Уфе вряд ли грозит, там есть свои кандидаты, да и выше подняться будет трудно!

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