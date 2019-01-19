Кириченко – игрокам «Уфы»: «Поверьте, у нас все будет хорошо»

Ну вылет Уфе вряд ли грозит, там есть свои кандидаты, да и выше подняться будет трудно!
Главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко обратился к футболистам команды. Это случилось после того как игроки поздравили специалиста с днем рождения.
«Благодарю вас за профессиональное отношение. Это лучший подарок для любого тренера. Поверьте, у нас все будет хорошо», – сказал Кириченко.
- Уфимцы идут в РПЛ в зоне переходных матчей.
- Кириченко исполнилось 42 года.
- «Уфа» – первая команда, где специалист стал главным тренером без приставки «и.о.».