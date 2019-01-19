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    Тренер «Хоффенхайма» Нагельсман – самый молодой в истории Бундеслиги со 100 матчами

    «Хоффенхайм» принимает «Баварию» в рамках 18-го тура чемпионата Германии (1:3, 88-я минута).

    Юлиан Нагельсман проводит 100-й матч в Бундеслиге в качестве тренера. 31-летний тренер «Хоффенхайма» – самый молодой с таким показателем в истории турнира.

    Немец возглавил команду в феврале 2016 года в возрасте 28 лет, став самым молодым тренером в истории немецкого футбола. В сезоне Бундеслиги-2016/17 «Хоффенхайм» занял четвертое место – это высшее достижение клуба.

    В мае 2018 года сине-белые финишировали на третьей строчке и улучшили рекорд.

    Следить за событиями встречи можно здесь.

    Источник: Твиттер «Хоффенхайма»

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    19.01.2019 00:16
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