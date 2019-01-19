Тренер «Хоффенхайма» Нагельсман – самый молодой в истории Бундеслиги со 100 матчами

«Хоффенхайм» принимает «Баварию» в рамках 18-го тура чемпионата Германии (1:3, 88-я минута).

Юлиан Нагельсман проводит 100-й матч в Бундеслиге в качестве тренера. 31-летний тренер «Хоффенхайма» – самый молодой с таким показателем в истории турнира.

Немец возглавил команду в феврале 2016 года в возрасте 28 лет, став самым молодым тренером в истории немецкого футбола. В сезоне Бундеслиги-2016/17 «Хоффенхайм» занял четвертое место – это высшее достижение клуба.

В мае 2018 года сине-белые финишировали на третьей строчке и улучшили рекорд.

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