Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Я не Дед Мороз». Марадона намерен судиться со своей бывшей девушкой, которая младше на 30 лет

    Бывший игрок и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона больше не встречается с Росио Ольвой (см. фото ниже). Они жили вместе в течение шести лет. Между сторонами возникли имущественные споры, которые будут решаться с помощью суда.

    «Я хотел оторвать ей голову. Она разглашала разную информацию, хотя не имела права этого делать. Теперь ее нет в моей жизни. Дом, который я дарил ее семье, заберу себе. Я не Дед Мороз», – цитирует аргентинца The Sun.

    • Между бывшими влюбленными 30 лет разницы в возрасте.
    • Сейчас Марадона работает главным тренером мексиканского «Дорадоса».
    • Аргентинец – чемпион мира.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2019 21:57
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 января 2019, 10:22

      Вот еще один пример, когда ситуацией правит не любовь а выгода.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 18 января 2019, 23:48

      В этом весь Марадона. Игрок был великолепный. А как тренер и как человек - говно!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Lester84 19 января 2019, 10:05

      Ты же всех деталей не знаешь, не стоит так судить. Ты думаешь сама бабся по любви великой за человека на 30+ лет старше выходила ??? - Не. Там хайп, деньги, дома и т д. Шкур надо учить, иначе все будет плохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 18 января 2019, 22:48

      А он Деда Мороза-то видел?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Олег Колесов 19 января 2019, 10:08

      Почитай первоисточник The Sun, там дословно - Папа Рождество. Так что это наши переводяки, не умеющие переводить, подгоняют под наши реалии. А еще его тут монстром, который ЗАБРАТЬ хочет представляют, ан нет, в первоисточнике Марадона говорит Дом мой, я его оставлю себе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Denbomas 18 января 2019, 22:05

      Марадона сам виноват. Сейчас девушкам кроме денег ничего не надо, да она с ним была только из-за денег, неужели он себя не уважает(. У него была хорошая жена. Плохо ему было. Получил то,что заслужил. Мне его нисколько не жаль.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 января 2019, 22:00

      Ну найдёт себе она другого деда мороза..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11