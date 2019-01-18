«Я не Дед Мороз». Марадона намерен судиться со своей бывшей девушкой, которая младше на 30 лет

Вот еще один пример, когда ситуацией правит не любовь а выгода.
Бывший игрок и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона больше не встречается с Росио Ольвой (см. фото ниже). Они жили вместе в течение шести лет. Между сторонами возникли имущественные споры, которые будут решаться с помощью суда.
«Я хотел оторвать ей голову. Она разглашала разную информацию, хотя не имела права этого делать. Теперь ее нет в моей жизни. Дом, который я дарил ее семье, заберу себе. Я не Дед Мороз», – цитирует аргентинца The Sun.
- Между бывшими влюбленными 30 лет разницы в возрасте.
- Сейчас Марадона работает главным тренером мексиканского «Дорадоса».
- Аргентинец – чемпион мира.