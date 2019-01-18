«Я не Дед Мороз». Марадона намерен судиться со своей бывшей девушкой, которая младше на 30 лет

Бывший игрок и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона больше не встречается с Росио Ольвой (см. фото ниже). Они жили вместе в течение шести лет. Между сторонами возникли имущественные споры, которые будут решаться с помощью суда.

«Я хотел оторвать ей голову. Она разглашала разную информацию, хотя не имела права этого делать. Теперь ее нет в моей жизни. Дом, который я дарил ее семье, заберу себе. Я не Дед Мороз», – цитирует аргентинца The Sun.