Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    RMC: Паредес договорился о личном контракте с «ПСЖ»

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» сделал конкретное предложение «Зениту» о покупке полузащитника Леандро Паредеса. Парижане, по информации RMC, уже согласовали личный контракт с аргентинцем.

    Соглашение будет рассчитано на четыре с половиной года. Сам футболист заинтересован в переезде во Францию.

    • Хавбек перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за петербуржцев 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Портал Transfermarkt оценивает Паредеса в 25 миллионов евро.

    Источник: RMC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2019 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 19 января 2019, 14:58

      на 30 сойдутся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Spaunn7 19 января 2019, 00:51

      Хороший вариант для него! Французкий чемп..не такой быстрый как Англ.. Главное чтобы уехал .. К сожелению но Росс..чемпионат очень слабый! Молодые перспективные игроки только губят себя в РПЛ(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 января 2019, 21:33

      Мне осталось ждать не долго, чтобы забить второй гол в ворота одного пэтэушника...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 18 января 2019, 20:25

      По чётным числам будет играть за ПСЖ, по нечётным за Челси.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > порт 18 января 2019, 20:33

      а на выходных за Зенит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > 3a zenit 18 января 2019, 20:34

      За Томь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > порт 18 января 2019, 23:13

      Не так. Он будет играть и за Челси и за Барселону и за ПСЖ и за Зенит одновременно. Болельщики замучаются переключать каналы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 18 января 2019, 20:04

      нах уя козе баян?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 18 января 2019, 20:09

      деньги сувать некуда)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 20:04

      Возможно он и перейдёт туда,но не за 35 лямов,а где-то за 9-13

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 20:32

      Вряд ли, если с Челси всё было на мази,а те 40 лямов давали, значит ПСЖ перебил ставку Челси за него и будет больше 40

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > GoldPlayFIFARus9 18 января 2019, 20:33

      С России за такие бабки ни кто не уходит,а только Зенит может за такие деньги накупить игроков

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3463

      acor94 > Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 21:54

      халк за 56 млн ушел

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > acor94 18 января 2019, 22:16

      Самое главное куда))))Я ждал,что кто-то про него мне напишет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 18 января 2019, 19:51

      Здесь вам не пляж, здесь климат иной ...
      Давай, до свидания.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 18 января 2019, 19:50

      Если хочет уйти-пусть идет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 января 2019, 19:49

      Когда же свалишь ты куда-нибудь,ленивая неблагодарная скотина...?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > shinnik 18 января 2019, 20:03

      Да ни куда он от такой кормушки не свалит

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 20:06

      зырь-зырь..))
      вверху два минуса загнали старому болельщику Зенита
      сопливые крольчата...
      полгода минусов не получал.пойду и кончусь..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > shinnik 18 января 2019, 20:09

      иди))))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11