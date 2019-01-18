RMC: Паредес договорился о личном контракте с «ПСЖ»

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» сделал конкретное предложение «Зениту» о покупке полузащитника Леандро Паредеса. Парижане, по информации RMC, уже согласовали личный контракт с аргентинцем.

Соглашение будет рассчитано на четыре с половиной года. Сам футболист заинтересован в переезде во Францию.