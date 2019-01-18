RMC: Паредес договорился о личном контракте с «ПСЖ»

на 30 сойдутся
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» сделал конкретное предложение «Зениту» о покупке полузащитника Леандро Паредеса. Парижане, по информации RMC, уже согласовали личный контракт с аргентинцем.
Соглашение будет рассчитано на четыре с половиной года. Сам футболист заинтересован в переезде во Францию.
- Хавбек перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
- В текущем сезоне игрок провел за петербуржцев 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
- Портал Transfermarkt оценивает Паредеса в 25 миллионов евро.